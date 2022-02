Juventus-Torino dove vederla in TV su Sky o DAZN: formazioni, orario e streaming All’Allianz Stadium La Juve sfida il Torino nel derby della 26esima giornata di Serie A. La partita si gioca oggi, venerdì 18 febbraio, alle ore 20:45, diretta TV e in streaming su DAZN. Allegri senza lo squalificato Danilo, in attacco Vlahovic e Morata, Juric con Belotti.

Juve–Torino dove vederla in TV su Sky o Dazn

La Juventus alla prova del derby. All'Allianz Stadium la squadra di Massimiliano Allegri affronta il Torino di Juric nell'anticipo della 26a giornata di Serie A. La partita si gioca oggi, venerdì 18 febbraio alle 20:45, diretta TV e streaming in esclusiva su Dazn.

La Juve ha bisogno di una vittoria per consolidare il quarto posto dopo il buon pareggio a Bergamo contro l'Atalanta. La formazione di Ivan Juric è in cerca di riscatto dopo la beffa tremenda contro il Venezia, una gara durata 104 minuti e condizionata dagli interventi del Var.

Le probabili formazioni: Allegri valuterà con attenzione turn-over in vista del match di Champions contro il Villarreal. Danilo è squalificato, al suo posto in difesa dovrebbe esserci Cuadrado. Zakaria, Locatelli e Rabiot costituiranno la cerniera di centrocampo alle spalle del tridente formato da Dybala, Morata e Vlahovic. Quanto alle opzioni dei granata: Pjaca e Brekalo saranno schierati alle spalle di Belotti.

Dove vedere Juve-Torino in diretta TV

Dove vedere la Juventus-Torino in diretta TV? La partita verrà trasmessa in esclusiva per abbonati da DAZN. Fischio d'inizio alle ore 20:45 ma il collegamento inizierà intorno alle 20:00. Interviste, analisi, collegamenti tra campo e studio prima e dopo la sfida e durante l'intervallo con la visione degli highlights relativi alle azioni salienti accompagneranno la narrazione del match di campionato. La telecronaca sarà affidata a Pierluigi Pardo, affiancato da Massimo Ambrosini per il commento tecnico.

Per vedere la gara in TV, una volta scaricata l'app, gli abbonati potranno collegarsi alla finestra dell'evento da seguire utilizzando una Smart Tv oppure sfruttando dispositivi come Amazon Fire Stick Tv o Google Chromecast, ma anche con Xbox 3 o 4 o PlayStation 4 o 5. Juventus-Torino verrà trasmessa in diretta anche su TimVision Box.

Juventus-Torino, dove vederla in streaming

Per vedere la diretta in streaming di Juventus-Torino, sempre se abbonati, lo si potrà fare collegandosi alla app di DAZN attraverso device fissi (smart tv, pc) e mobili (smartphone oppure tablet). Non è possibile vedere l'incontro utilizzando Sky Go perché la gara non rientra nel pacchetto in co-esclusiva tra Sky e DAZN.

Le probabili formazioni di Juve-Torino

Un pensiero al campionato e un altro alla Champions. È in questa ottica che Massimiliano Allegri manderà in campo la Juventus contro il Torino. Non ci sarà Chiellini, ancora indisponibile, fuori anche Danilo per squalifica (Cuadrado dovrebbe prenderne il posto). Al rientro Bernardeschi. La formazione dovrebbe essere molto simile a quella vista all'opera contro l'Atalanta. Granata decisi a ‘vendicare' nel derby l'amarezza per il finale thrilling e avvelenato contro il Venezia. Cono ogni probabilità Pjaca e Brekalo agiranno alle spalle di Belotti. Juric recupera Mandragora e Lukic al rientro dalla squalifica.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, de Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Zakaria, Locatelli, Rabiot; Dybala, Vlahovic, Morata. Allenatore: Allegri.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Vojvoda; Pjaca, Brekalo; Belotti. Allenatore: Juric.

A che ora si gioca la partita di Serie A

Juventus-Torino è il primo anticipo della 26a giornata di Serie A e si gioca oggi anche in previsione dell'impegno di Champions League dei bianconeri in programma la prossima settimana contro il Villarreal. All'Allianz Stadium di Torino il fischio d'inizio è alle ore 20:45.