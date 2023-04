Juventus-Sporting dove vederla in TV e streaming su TV8, Sky o DAZN: le formazioni della partita La Juventus affronterà lo Sporting in Europa League con la tegola Vlahovic. Fischio d’inizio alle ore 21, la partita sarà trasmessa anche in chiaro.

A cura di Ada Cotugno

La Juventus torna in Europa League per sfidare lo Sporting nell'andata dei quarti di finale, una partita molto delicata per il futuro europeo dei bianconeri. La sfida Juve-Sporting è in programma oggi alle 21:00 all'Allianz Stadium di Torino e sarà trasmessa in diretta TV in chiaro su TV8 e in streaming gratis su tv8.it, oltre che su Sky e DAZN.

Partita: Juventus-Sporting

Dove si gioca: Allianz Stadium, Torino

Orario: 21:00

Canale TV: Sky e TV8

Diretta streaming: SkyGo, DAZN

Competizione: Europa League, andata dei quarti di finale

I bianconeri, reduci dal ko di campionato contro la Lazio, hanno come obiettivo stagionale la vittoria del trofeo europeo che permetterebbe alla squadra di Allegri di qualificarsi in Champions: "Saremmo dei pazzi a prendere sottogamba lo Sporting – ha sottolineato il tecnico della Vecchia Signora – ha eliminato l'Arsenal". Lo Sporting sta vivendo un ottimo momento di forma e non subisce sconfitte da 11 partite.

Le probabili formazioni di Juventus-Sporting. L'unico grande dubbio dei bianconeri riguarda Dusan Vlahovic, uscito acciaccato nel corso della sfida contro la Lazio. Al suo posto ci sarà Milik che ha dato segnali rassicuranti negli ultimi allenamenti. Nessun grande dubbio invece per lo Sporting che manderà in campo la sua classica formazione per le grandi occasioni, eccezion fatta per Paulinho.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Milik. All. Allegri

SPORTING (3-4-3): Adan; St.Juste, Inacio, Coates; Esgaio, Gonçalves, Morita, Matheus Reis; Edwards, Chermiti, Trincao. All. Amorim

Dove vedere Juventus-Sporting in TV: il canale della partita

La partita Juventus-Sporting, valida per l'andata dei quarti di finale di Europa League, sarà visibile dagli abbonati su Sky Sport ai canali Sky Sport Uno(201 del satellite),Sky Sport 4K (213 del satellite),Sky Sport(252 del satellite). Inoltre la gara sarà trasmessa in chiaro su TV8 e potrà essere seguita gratuitamente senza nessun tipo di abbonamento.

Juventus-Sporting dove vederla in diretta streaming gratis

Juventus-Sporting sarà trasmessa in diretta streaming gratis su tv8.it. In alternativa ci sono tre possibilità: Juventus-Sporting sarà trasmessa su DAZN attraverso l'applicazione per smartphone, tablet, smart tv e pc, su Sky GO per gli abbonati Sky e su NOW per i clienti della piattaforma streaming.

Europa League, le probabili formazioni di Juventus-Sporting

Massimiliano Allegri dovrà rivedere l'attacco della Juve per questa partita. Difficilmente ci sarà Vlahovic, con Milik al suo posto, mentre a centrocampo potrebbe esserci una chance per Pogba a partita in corso. Amorim invece dovrà fare a meno di Paulinho in avanti, ma manterrà inalterato il suo classico 3-4-3 anche per questa sfida dalla grande importanza.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Milik. All. Allegri

SPORTING (3-4-3): Adan; St.Juste, Inacio, Coates; Esgaio, Gonçalves, Morita, Matheus Reis; Edwards, Chermiti, Trincao. All. Amorim