Juventus-Roma dove vederla in TV e streaming: le probabili formazioni Nell'ultima partita del 2023 della Serie A la Juve affronta la Roma all'Allianz Stadium oggi alle 20:45. Bianconeri in piena corsa scudetto, giallorossi a caccia di punti per la zona Champions. Diretta TV e streaming in esclusiva su DAZN.

A cura di Alessio Morra

Il big match all'Allianz Stadium tra la Juve e la Roma chiude la 18esima giornata e il 2023 della Serie A: bianconeri di Allegri lottano con l'Inter per lo scudetto, i giallorossi dello Special One – reduci dalla vittoria sul Napoli – invece sono sesti e vanno a caccia del posto in Champions. La partita tra Juve-Roma si disputerà oggi, sabato 30 dicembre, all'Allianz Stadium, e prenderà il via alle ore 20:45. Diretta TV e streaming in esclusiva su Dazn.

La Juventus ha battuto 85 volte la Roma in Serie A (51N, 42P) ma i giallorossi hanno vinto l'ultimo scontro diretto in Serie A lo scorso 5 marzo 2003 (1-0 con gol di Mancini). I bianconeri non perdono in campionato dal 4-2 con il Sassuolo del 23 settembre.

3-5-2 per la Juve con Yildiz al fianco di Vlahovic. Alex Sandro infortunato, Cambiaso squalificato. Chiesa in dubbio. Schieramento speculare per la Roma che avrà Dybala in panchina. Lukaku avrà al fianco Pellegrini.

Partita: Juventus-Roma

Quando si gioca: sabato 30 dicembre 2023

A che ora: 20:45

Dove si gioca: Allianz Stadium, Torino

Canale TV: DAZN

Diretta streaming: DAZN

Competizione: Serie A, 18ª Giornata

Dove vedere Juve-Roma in diretta TV su Sky o Dazn

Il posticipo della 18ª giornata tra Juve e Roma si potrà seguire in diretta televisiva su DAZN. Servirà l'abbonamento, ma per vederlo in televisione c'è bisogno o di una Smart Tv o un dispositivo come Google Chroomecast oppure di Fire Stick Tv Amazon.

Juventus-Roma, dove vederla in streaming

In streaming la sfida dello Stadium si potrà seguire solo con DAZN, che trasmetterà in esclusiva la sentitissima Juventus-Roma. Telecronaca di Pierluigi Pardo e Dario Marcolin.

Le probabili formazioni di Juventus-Roma di Serie A

Allegri non avrà lo squalificato Cambiaso, dubbio Chiesa. Se non ce la fa gioca ancora Yildiz. Torna titolare Weah. Nella Roma è tra i convocati Dybala, in avanti forse Pellegrini alle spalle di Lukaku.

Juventus (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Gatti; Weah, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Yildiz, Vlahovic. All. Allegri

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Bove, Spinazzola; Pellegrini, Lukaku. All. Mourinho