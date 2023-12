Allegri alza la voce sul Decreto Crescita alla vigilia di Juve-Roma: “Noi siamo i meno preoccupati” Massimiliano Allegri ha parlato alla vigilia della sfida che la sua Juventus giocherà contro la Roma in campionato. Il tecnico livornese ha sottolineato quanto sia importante la partita e ha poi fatto una battuta sul Decreto Crescita rispondendo indirettamente a Lotito: “Noi siamo i meno preoccupati”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Massimiliano Allegri ha parlato alla vigilia della sfida che la sua Juventus giocherà contro la Roma in campionato. Il tecnico livornese ha sottolineato quanto sia importante la partita come iniezione di fiducia per proseguire questo cammino e chiudere al meglio il 2023. "Bisogna fare attenzione, la Roma ha giocatori davanti importanti, e noi dobbiamo rimanere con i piedi per terra – ha aggiunto – Non scordiamoci che dopo 3 giorni abbiamo il secondo obiettivo nostro stagionale, ovvero la partita contro la Salernitana in Coppa Italia, non abbiamo neanche il tempo di respirare". Con Chiesa in ripresa il dubbio chiaramente è chi schierare a destra tra Weah e McKennie.

Allegri poi si concentra sulla difesa e sui gol subiti nelle ultime partite: "Ne abbiamo parlato, speriamo di fare meglio perché in queste partite di grande equilibrio i dettagli fanno la differenza. Non dobbiamo fare errori di leggerezza". Il tecnico della Juventus fa il bilancio di questo 2023 a dir poco difficile: "Sono contento del lavoro fatto ma non abbastanza perché abbiano da raggiungere degli obiettivi – spiega – I casini all'esterno sono iniziati dal 2021 ma fortunatamente quello che mi hanno insegnato è che alla Juventus passano presidenti, direttori sportivi e allenatori ma resta la Juventus e questo stiamo facendo". Allegri a questo ribadisce l'obiettivo: "Arrivare in Champions ovvero la competizione che ci hanno impedito di giocare dato che siamo arrivati terzi – spiega prima di rispondere sul futuro – Non ho detto niente alla società, bisogna restare concentrati perché in un attimo cambiano le opinioni".

Impossibile non parlare del Decreto Crescita. Su questo punto Allegri vuole dire una cosa precisa: "Dal punto di vista calcistico la Juve é meno preoccupata perché ha un patrimonio di giovani che può sviluppare nel futuro, è molto più serena e tranquilla". A proposito dei giovani Allegri ha poi ribadito: "Io me li sono ritrovati, li ho seguiti, e ora la Juventus ha un bel patrimonio di quelli che abbiamo qui e di quelli che la Juventus ha fuori". Detto ciò il tecnico bianconero torna a parlare dell'avversario, la Roma:

"Mi preoccupa che è uno scontro diretto poiché è una squadra che ha l'ambizione di arrivare nelle prime quattro e quindi è complicata". Nulla sulle scelte di formazione, deciderà domattina Allegri. Allegri però ha parlato dei singoli: "Vlahovic è stato un investimento importante, sta crescendo, domenica ha fatto un gol straordinario e come tutti i giovani ha un futuro importante". Allegri, parlando poi di obiettivi da raggiungere, chiarisce come sia importante prima fare risultato contro la Roma di Mourinho: "La prima volta che l'ho incontrato io ero a Cagliari ed ero ancora un bambino e lui aveva già vinto tanto, quindi è un allenatore indiscutibile".