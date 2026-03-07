Juventus-Pisa oggi in TV, dove vederla in TV e streaming: orario e probabili formazioni

La Juventus non trova la vittoria in campionato da quattro partite consecutive e contro il Pisa vuole invertire il trend che la sta allontanando dalla zona Champions della classifica. I bianconeri sono sesti ma possono ancora insidiare il quarto posto attualmente occupato dalla Roma. Oggi, sabato 7 marzo, i bianconeri ospitano in casa i toscani alle ore 20:45. Diretta TV su Sky e in streaming su DAZN.

Dopo l'uscita dalla coppa contro il Galatasaray i giocatori di Spalletti puntano tutto sulla Serie A ma nelle ultime settimane hanno raccolto solo due pareggi e le sconfitte contro Como e Inter. L'impegno sulla carta è agevole perché il Pisa è in caduta libera verso la Serie B: i toscani sono penultimi con 15 punti e nelle ultime 5 partite hanno raccolto solo punto e, più in generale, stanno vivendo la più lunga striscia senza vittorie del campionato (6 pareggi e 10 sconfitte).

Dove vedere il match Juve-Pisa e a che ora in diretta TV e streaming

Squadre in campo oggi alle 20:45 allo Stadium. I tifosi potranno seguire la partita in diretta TV su Sky, attraverso i canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport (251) e in contemporanea anche su DAZN. Per quanto riguarda la diretta streaming ci sono a disposizione le app SkyGo e quella di DAZN che offre anche il sito web attraverso il quale potersi collegare per guardare la gara da pc.

Juve-Pisa, le probabili formazioni della partita di Serie A

Per la Juve Spalletti potrebbe confermare Perin in porta. Locatelli torna a centrocampo dopo la squalifica accanto a Thuram, mentre in avanti ci sarà David supportato da Conceicao e Yildiz. Il Pisa potrebbe tenere in panchina Cuadrado, grande ex della partita, lasciando spazio a Leris e Angori sulle corsie esterne.

JUVENTUS (3-4-2-1): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David. Allenatore: Spalletti.

PISA (3-5-2): Nicolas; Calabresi, Caracciolo, Coppola; Leris, Loyola, Aebischer, Marin, Angori; Moreo, Durosinmi. Allenatore: Hiljemark.