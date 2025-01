video suggerito

Juventus nella storia della Serie A dopo il pari con l’Atalanta: solo poche squadre ci sono riuscite Il paradossale record della Juventus nonostante i tanti pareggi con Thiago Motta in panchina. I bianconeri entrano nella classifica di imbattibilità all time in Serie A. La Vecchia Signora non perde in campionato dalla sfida del 30 marzo 2024 contro la Lazio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La Juventus pareggia ancora contro l'Atalanta nel recupero di campionato ma riesce a fare la storia della Serie A entrando nella classifica all time di imbattibilità. Il dato dei bianconeri tra il 2024 e il 2025 registra infatti una sola sconfitta in campionato: addirittura quella del 30 marzo 2024 contro la Lazio. Da allora di fatto i bianconeri hanno subito un solo ko, sempre contro la Lazio, ma in Coppa Italia il 23 aprile. Successivamente sia sotto la gestione Allegri e quella momentanea di Montero la Juventus non ha mai perso.

Le sconfitte sono arrivate solo in Champions e in Supercoppa Italiana, rispettivamente contro Stoccarda e Milan ed entrambe sotto la gestione di Thiago Motta. Da quella sfida di marzo 2024 ad oggi la Juventus nelle successive 28 partite, compresa quella contro l'Atalanta di ieri, non ha mai perso entrando nella top ten di questa speciale classifica al decimo posto insieme al Torino 1976/1977 allenato da Radice e all'Inter dello Scudetto 2023/2024 con Simone Inzaghi in panchina. Nel mezzo però, le vittorie scarseggiano e i pareggi sono sempre di più.

Thiago Motta dà indicazioni alla squadra.

A comandare questa speciale classifica c'è il Milan di Fabio Capello che dal 1991 al 1993 detiene il primato di 58 partite senza sconfitta in campionato seguito proprio dalla Juventus di Antonio Conte seconda con 49 punti nell'anno 2011/2012. La Juventus è inoltre presente anche al sesto posto con 31 partite senza sconfitta nella stagione 2018/2019 con Massimiliano Allegri in panchina. Stesso punteggio e posizione anche per l'Inter allenata da Roberto Mancini nel 2007/2008. Proprio l'ex Ct dell'Italia sta per condividere un altro primato con la Juventus.

Questa la classifica nel dettaglio:

Milan 1991-1993 (Fabio Capello): 58 Juventus 2011-2012 (Antonio Conte): 49 Fiorentina 1955-1956 (Fulvio Bernardini): 40 Perugia 1978-1979 (Ilario Castagner): 38 Inter 2006-2007 (Roberto Mancini): 33 Juventus 2018-2019 (Massimiliano Allegri) e Inter 2007/2008 (Roberto Mancini): 31 Roma 1980-1981 (Nils Liedholm) e Juventus 2005/2007 (Fabio Capello-Claudio Ranieri): 30 Torino 1976-1977 (Gigi Radice), Inter 2023-2024 (Simone Inzaghi), Juventus 2024/2025 (Allegri, Montero, Thiago Motta): 28

Il numero di pareggi che sfiora il record di Roberto Mancini con l'Inter

In questo caso non molto felice e che riguarda la squadra allenata da Thiago Motta. I bianconeri infatti, se da un alto non hanno ancora perso una partita in campionato in questa stagione, hanno però anche pareggiato ben 13 partite su 20. Peggio aveva fatto proprio Roberto Mancini alla guida dell'Inter nella stagione 2004/2005 quando ne pareggiò 14 su 20. Numeri che in questo momento hanno relegato la Juventus al quinto posto con 34 punti ben distante dal primato del Napoli a 47 e virtualmente ancora più lontana dalla vetta se l'Inter dovesse vincere i due recuperi.