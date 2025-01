video suggerito

Thiago Motta difende la sua Juve: “Non devo ripetere il momento che abbiamo attraversato” Thiago Motta ha analizzato il pareggio della Juventus in casa dell’Atalanta e ha difeso la sua squadra dalle tante critiche dopo il pareggio nel derby di Torino. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

Thiago Motta ha analizzato il pareggio della Juventus in casa dell’Atalanta e ha difeso la sua squadra dalle critiche che avevano colpito i suoi ragazzi dopo il pareggio nel derby: "Per il risultato non siamo contenti di sicuro, ma c’è riconoscenza per gli sforzi. Oggi hanno fatto una grandissima partita. Non è da oggi che facciamo grandi prestazioni. Questi ragazzi in ogni partita danno il massimo, non devo ripetere il momento che abbiamo attraversato e che stiamo attraversando tuttora".

L’allenatore della Juventus, ai microfoni di Sky, ha continuato: “I nostri ragazzi hanno attaccato la profondità e non hanno dato riferimenti. Kalulu ha fatto un grande gol con un’azione collettiva. Di sicuro non siamo contenti del pareggio perché vogliamo sempre vincere, ma il mio obbligo è riconoscere la prestazione dei ragazzi“.

Thiago Motta: "Per il risultato non siamo contenti"

Sul modo in cui la sua Juve ha affrontato l'Atalanta risponde così: "Abbiamo applicato la giusta fase offensiva non dando riferimenti ai nostri avversari e provando ad attaccare la profondità con giocatori diversi. Non a caso il gol di Kalulu arriva da un'azione corale, dove tutti hanno partecipato, dove tutti volevano la palla e attaccare l'uomo".

Thiago Motta si è concentrato anche sulla prestazione di Kenan Yildiz, anche stasera uno dei più positivi: "La sua posizione può cambiare anche durante la partita. Sa cosa deve fare. Lo spirito giusto lo abbiamo sempre, non solo oggi. Non siamo contenti del pareggio, anche se abbiamo fatto questa prestazione“.

Infine, l'allenatore della Juventus ha concluso l’intervista post-partita soffermandosi sulle voci che vogliono Kolo Muani molto vicino alla squadra bianconera: “Non parlo di mercato. Dusan sta recuperando e spero possa farlo già dalla prossima. Ha un fastidio e vediamo in questi giorni per capire se possiamo contare su di lui per la prossima“.