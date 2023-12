Juventus-Napoli dove vederla in diretta TV e streaming: le probabili formazioni La Juventus in corsa per lo scudetto affronta il Napoli nell’anticipo della 15ª giornata di Serie A. I bianconeri recuperano Danilo, azzurri con qualche dubbio in difesa. Diretta tv dalle 20:45 su Dazn.

Juve e Napoli si sfidano nel big match della 15esima giornata di Serie A: partenopei quinti in classifica dopo il ko interno con l'Inter mentre la Juve è in piena corsa scudetto, lontana solo due punti dai nerazzurri al primo posto. La formazione di Mazzarri vuole i tre punti per non allontanarsi dalla zona Champions, la squadra di Allegri non vuole perdere terreno e vuole riscattare i due ko della scorsa stagione (5-1 all'andata, 0-1 al ritorno). La partita si gioca alle 20:45 oggi 8 dicembre 2023 e sarà trasmessa in diretta TV e streaming in esclusiva su Dazn. Arbitro della sfida sarà Orsato.

I favori del pronostico sono tutti dalla parte della ‘vecchia signora' alla luce anche di un dato statistico: in casa la Juve è finora imbattuta con 5 vittorie bianconere e 2 pareggi nelle prime 7 partite di questo campionato. L'ultima vittoria dei bianconeri all'Allianz Stadium contro il Napoli risale a due anni e mezzo fa: 2-1 grazie con gol di Dybala e Cristiano Ronaldo.

Quanto alle possibili formazioni, la Juve recupera Danilo e (forse) Locatelli. Tra le fila dei partenopei Mazzarri valuta l'opzione Elmas al posto di Zielinski e l'opportunità di confermare Natan nel ruolo di terzino sinistro per l'indisponibilità di Olivera e Mario Rui. Confermato Di Lorenzo.

Partita: Juventus-Napoli

Quando si gioca: venerdì 8 dicembre 2023

Orario: 20:45

Dove si gioca: Allianz Stadium, Torino

Canale TV: Dazn, zona Dazn su Sky

Diretta streaming: Dazn

Competizione: Serie A, 15ª giornata

Dove vedere Juve-Napoli in diretta TV su Sky o Dazn

Juventus-Napoli è l'anticipo della 15ª giornata di Serie A che sarà trasmesso in diretta tv, in esclusiva e in chiaro solo per abbonati su Dazn e, per gli utenti che hanno attivato il servizio, sul canale 214 di Sky, Zona Dazn. La telecronaca dell'incontro è affidato a Pierluigi Pardo, con commento tecnico a cura di Massimo Ambrosini e Andrea Stramaccioni.

Juventus-Napoli, dove vederla in streaming

Juventus-Napoli sarà trasmessa in diretta streaming solo su Dazn, non è prevista alcuna messa in onda alternativa attraverso Sky Go oppure NOW. La gara sarà visibile sia collegandosi all'evento attraverso la app oppure al sito di Dazn utilizzando i consueti dispositivi.

Le probabili formazioni di Juventus-Napoli

La Juve si affida al modulo consueto di Allegri, il 3-5-2 ma con qualche novità per rientri importanti in formazione. Il recupero di Danilo in difesa dà maggiore forza al reparto schierato a 3 con Bremer e Gatti. A centrocampo il rientro di Locatelli disegna la linea mediana con Cambiaso e Kostic esterni, McKennie e Rabiot ai lati dell'ex di Milan e Sassuolo. In attacco la coppia Chiesa-Vlahovic.

Napoli proposto da Mazzarri con il 4-3-3: in difesa Juan Jesus oppure Ostigard agiranno al centro accanto a Rrahmani, con Di Lorenzo (anche se il capitano è in dubbio per un affaticamento muscolare) e Natan esterni. Anguissa, Lobotka e Zielinski (con la variabile Elmas) a centrocampo. In avanti il tridente composto da Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Gatti; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa. Allenatore: Allegri.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Natan; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Kvaratskhelia, Osimhen, Politano. Allenatore: Mazzarri.