Di Lorenzo infortunato e a rischio per Juve-Napoli: Mazzarri prepara un intramontabile piano B Giovanni Di Lorenzo ha rimediato un infortunio muscolare che mette a serio rischio la sua presenza in Juve-Napoli di venerdì 8 dicembre. Mazzarri a questo punto potrebbe pensare anche di rispolverare la sua classica e intramontabile difesa a tre.

Giovanni Di Lorenzo tiene in ansia Walter Mazzarri che in vista di Juve-Napoli potrebbe perdere il suo capitano. Il terzino della Nazionale ha infatti riportato un problema muscolare nell'ultimo allenamento degli azzurri. Secondo quanto riporta Il Mattino Di Lorenzo si è fermato a tre giorni dal big match contro i bianconeri previsto allo Stadium nella serata di venerdì 8 dicembre. Ad oggi il suo recupero sarà dunque da valutare. Il capitano del Napoli non ha ancora saltato un minuto tra Serie A e Champions League in questa prima parte di stagione.

La sua assenza potrebbe mettere seriamente nei guai Mazzarri che deve fare i conti in difesa già con le assenze per infortunio di Mario Rui e Olivera a sinistra. Con la presunta indisponibilità di Di Lorenzo rimarrebbe il solo Zanoli come terzino di ruolo da impiegare eventualmente a destra. Ecco perché, anche per tenere un difensore di ruolo in panchina, Mazzarri potrebbe rispolverare un suo intramontabile classico: la difesa a tre. Un sistema di gioco che ha fatto proprio le fortune del Napoli nella prima esperienza del tecnico toscano all'ombra del Vesuvio.

Zanoli è comunque reduce anche lui da un problema muscolare che lo ha costretto al forfait domenica scorsa contro l'Inter al Maradona. Attualmente a disposizione e al 100% della condizione Mazzarri in difesa può contare di fatto sui 4 centrali presenti in rosa: Natan, Ostigard, Juan Jesus e Rrahmani. Tutto ruota dunque attorno alle condizioni fisiche di Di Lorenzo e di Zanoli.

In caso di recupero del capitano allora potremmo vedere un Napoli schierato con la classica difesa a 4 con Natan o Juan Jesus a giocare come terzini a sinistra. Se Di Lorenzo non dovesse farcela con Zanoli non al massimo della condizione, allora Mazzarri potrebbe anche pensare di schierarsi con la difesa tre rievocando nella memoria dei tifosi partenopei dolci ricordi relativi a quel primo Napoli allenato dal tecnico toscano che aveva nella sua forza proprio il terzetto difensivo.