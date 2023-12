Gatti trascina la Juve al primo posto in classifica con un gol nel finale: 2-1 contro il Monza In un finale di fuoco la vittoria vince contro la Juventus: Rabiot apre le marcature, Carboni pareggia nei minuti di recupero ma Gatti riprende la partita e regala la vittoria ai bianconeri.

A cura di Ada Cotugno

Dopo il pareggio nel bug match contro l'Inter la Juventus torna in carreggiata con la vittoria a Monza in una partita apparentemente piatta che si accende nei minuti di recupero. Rabiot apre le danze nel primo tempo, al 92′ Valentin Carboni segna l'inaspettato pareggio ma pochi secondi più tardi ci pensa Gatti a regalare ai bianconeri la vittoria e il primo posto in classifica, a +1 sui nerazzurri.

Il campionato sta diventando una lotta a due serratissima e nel frattempo i bianconeri si accomodano al primo posto. La partita rischia di mettersi malissimo per il Monza che all'11' regala un rigore alla Juventus per un fallo in area su Cambiaso: Vlahovic si presenta dal dischetto ma un super Di Gregorio si oppone e neutralizza il tentativo dell'attaccante.

Appena un minuto più tardi però il destino dei bianconeri cambia e sugli sviluppi del corner battuto da Nicolussi Caviglia Rabiot si avventa sul pallone con un colpo di testa che non lascia scampo a Di Gregorio. Nel giro di pochi istanti i ragazzi di Palladino passano dalla grande gioia alla disperazione per il gol subito, un turbinio di emozioni nei primi quindici minuti di questa gara.

Nel finale di primo tempo la Juve rischia addirittura di raddoppiare con Gatti che prova a sfruttare un nuovo calcio d'angolo per mettere in ghiaccio il risultato, ma questa volta il suo tiro finisce oltre la traversa mandando tutto in fumo.

Nella ripresa il Monza prova ad affacciarsi in avanti imbucando i suoi attaccanti, ma la difesa bianconera resta attenta. L'occasione più grande dei brianzoli arriva al 65′ con Colpani che viene servito benissimo in area di rigore ma incredibilmente liscia il pallone e si divora l'occasione del possibile pareggio.

La partita sembra avviarsi verso un tranquillo finale quando accade l'impensabile: al 92′ Carboni con un tiro-cross beffa Szczesny e segna la rete dell'inaspettato pareggio che riaccende lo stadio e anche tutto il Monza. Appena un minuto più tardi la Juventus ribalta tutto ancora una volta con Gatti che prima liscia il pallone e poi lascia partire un tiro imparabile per il 2-1 finale.