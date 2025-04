Juventus-Monza, dove vederla in TV e streaming: probabili formazioni

video suggerito

Juventus-Monza si gioca oggi domenica 27 aprile alle 18:00 allo JStadium, valida per la 34a giornata di Serie A. Diretta in co-esclusiva sia in TV che in streaming su DAZN e su Sky.

A cura di Alessio Pediglieri

Juventus-Monza, sfida valida per la 34a giornata di campionato di Serie A si gioca oggi domenica 27 aprile alle 18:00. La gara sarà visibile in diretta esclusiva in TV e in streaming in abbonamento su DAZN e Sky.

Per i bianconeri di Tudor non si può sbagliare la sfida di quest'oggi contro il fanalino di coda del campionato, il Monza di Nesta che veleggia oramai condannato a una sempre più evidente retrocessione in Serie B. Per la Juventus non sarà però una gara semplice: la pressione dopo la durissima sconfitta di Parma ha riportato ombre lunghe sulla sostenibilità della squadra da parte di un pubblico oramai al limite. E che potrebbe essere pronto anche a far sentire il proprio disappunto, imponendo un clima ancor più cupo attorno ai bianconeri. Che han perso terreno nella lotta per un posto in Champions League, complicandosi di nuovo la vita in una classifica cortissima dove non sono ammesse più leggerezze.

Partita: Juventus-Monza

Dove: JStadium (Torino)

Quando: domenica 27 aprile

Orario: 18:00

Diretta TV: DAZN

Diretta streaming: DAZN

Competizione: 34a giornata di campionato di Serie A

Dove vedere Juventus-Monza in diretta TV: gli orari

Juventus-Monza, match delle 18:00 di Serie A in programma allo JStadium è visibile in TV attraverso la doppia chance sia per gli abbonati di DAZN sia per quelli di Sky. Nel primo caso è necessaria una Smart TV collegata a internet dalla quale accedere all'abbonamento attivo, nella seconda i canali di riferimento sono i seguenti: Sky SPort 251, Sky Sport 4K, Sky Sport Calcio.

Juventus-Monza, dove vederla in diretta streaming

Anche per lo streaming in diretta ci sono varie opzioni per assistere a Juventus-Monza, sempre e solo dietro pagamento. I clienti DAZN posso accedere direttamente al sito via PC oppure usufruire dell'app dedicata per i dispositivi mobili. Gli abbonati Sky potranno sfruttare l'app SkyGO mentre un ultimo servizio viene offerto da NOW dove, on demand, si può accedere all'evento.

Le probabili formazioni di Juventus-Monza, partita valida per la 34a giornata di Serie A

La Juventus di Tudor potrebbe cambiare pelle in base alla situazione in infermeria. Non ci sono squalificati ma alcuni giocatori sono in dubbio, come Vlahovic uscito malconcio da Parma. Ancora out, Mbangula, Gatti e Koopmeiners. Per il Monza di Nesta diversi assenti come Keita Balde, Pessina, Izzo e D'Ambrosio. Si va verso un 3-5-2 con Caprari e Mota punte mentre ai lati in mediana agiranno Birindelli e Kyriakopoulos

JUVENTUS (3-5-2): Di Gregorio; Kalulu, Veiga, Kelly; Nico Gonzalez, Thuram, Locatelli, McKennie, Cambiaso; Kolo Muani, Vlahovic

All. Tudor

MONZA (3-5-2): Turati; Pereira, Caldirola, Carboni; Birindelli, Castrovilli, Bianco, Akpa Akpro, Kyriakopoulos; Caprari, Mota

All. Nesta