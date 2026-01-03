Juventus-Lecce, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni

La Juventus ospita il Lecce all'Allianz Stadium nella prima partita del 2026: la squadra di Luciano Spalletti se la vedrà con i ragazzi di Eusebio Di Francesco con fischio d'inizio alle ore 18:00 e diretta TV e streaming su DAZN

La Vecchia Signora viene da tre vittorie di fila, l'ultima in casa del Pisa, che ha permesso alla banda di Spalletti di tornare prepotentemente in lotta per i primissimi posti. Il Lecce ha perso, malamente, in casa contro il Como e nel turno precedente aveva battuto proprio il Pisa per 1-0 con il primo sigillo di Stulic.

Partita: Juventus-Lecce

Orario: 18:00

Dove: Allianz Stadium, Torino

Quando: sabato 3 gennaio 2026

Diretta TV: DAZN

Diretta Streaming: DAZN

Dove vedere Juventus-Lecce in diretta TV

La partita tra Juventus e Cagliari sarà visibile in esclusiva solo su DAZN. Diretta TV sulla piattaforma streaming, utilizzabile sia su Smart TV che su TV tradizionali (usando appositi dispositivi). La partita si potrà vedere anche nei locali Sky.

Juventus-Lecce, dove vederla in streaming: l'orario della partita

Juventus-Lecce si giocherà sabato 3 gennaio 2026 alle ore 18:00. La diretta streaming della partita sarà garantita su DAZN, che la trasmetterà su computer, smartphone e tablet.

Juventus-Lecce, le probabili formazioni della Serie A

Spalletti dovrebbe confermare Openda al centro dell'attacco con Yildiz e Koopmeiners a supporto. Di Francesco non cambia il suo 4-3-3 com Pierotti, Stulic e Sottil nel tridente offensivo.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; Cambiaso; Thuram, Locatelli (C), McKennie; Koopmeiners, Yildiz; Openda. Allenator: Spalletti.

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Siebert, T.Gabriel, Gallo; Kaba, Ramadani, Maleh; Pierotti, Stulic, Sottil. Allenatore: Di Francesco.