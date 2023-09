Juventus-Lazio dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita Juventus-Lazio è la partita della 4ª giornata di Serie A che si gioca oggi, sabato 16 settembre, alle ore 15:00 all’Allianz Stadium. Le ultime news sulle scelte di formazione di Allegri e Sarri.

Juventus–Lazio è una delle partite più interessanti della 4ª giornata di Serie A che riprende dopo la pausa di campionato per le qualificazioni di Euro 2024. Si gioca oggi, sabato 16 settembre alle ore 15:00, all'Allianz Stadium e apre i tre anticipi previsti in palinsesto. A Torino arriva la formazione di Sarri che ha ritrovato fiducia prima della sosta grazie alla bella e convincente vittoria sul campo del Napoli. Tutto facile per i bianconeri reduci invece dal colpo a Empoli. La gara sarà trasmessa in diretta tv e in streaming su Dazn.

L'avvio di stagione dei bianconeri non è stato scintillante: il pareggio col Bologna ha fatto perdere terreno prezioso in classifica e il caso Paul Pogba (sospeso in via cautelare nell'attesa delle contro-analisi per la positività al testosterone) ha agitato la vigilia. Capitolini rigenerati dal successo e dall'ottima prestazione al Maradona, dove solo il Var ha reso più contenute le proporzioni del blitz (1-2).

Le probabili formazioni di Juventus-Lazio. Allegri ha recuperato Chiesa, che ha superato gli acciacchi subiti in Nazionale, in attacco sarà al fianco di Vlahovic. Sarri deciso a riproporre la squadra che ha vinto a Napoli confermando Hysaj in difesa e tendosi pronto a lanciare dal primo minuto Guendouzi per Kamada a centrocampo.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Weah, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Vlahovic, Chiesa. Allenatore: Allegri.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore: Sarri.

Partita: Juventus-Lazio

Dove: Allianz Stadium, Torino

Quando: sabato 16 settembre 2023

Orario: 15:00

Diretta TV: Dazn

Diretta streaming: Dazn

Competizione: Serie A, 4ª giornata

Dove vedere Juventus-Lazio in diretta tv

La partita Juventus-Lazio sarà trasmessa in diretta tv e in esclusiva solo per gli abbonati a Dazn. Potranno vederla utilizzando l'applicazione sulla Smart Tv oppure i dispostivi appositi quali TimVision Box, Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e console di gioco quali Play Station o Xbox. La sfida sarà anche visibile su Sky sul canale Zona Dazn (numero 214) per coloro che hanno attivato il servizio.

Juventus-Lazio dove vederla in streaming

La diretta streaming della partita Juventus-Lazio sarà trasmessa solo su Dazn e la si potrà vedere online collegandosi alla piattaforma oppure attraverso la app utilizzando pc oltre alla smart tv, smartphone, tablet, notebook. Non è prevista alcuna diretta sulla app di Sky Go oppure su NOW.

Le probabili formazioni di Juventus-Lazio

La Juventus resta fedele al modulo 3-5-2 con Chiesa che è recuperato e sarà accanto a Vlahovic. A centrocampo Cambiaso favorito su McKennie. Nessuna novità per la Lazio che dovrebbe riconfermare la stessa squadra che ha sbancato il "Maradona" contro il Napoli con la novità Guendouzi al posto di Kamada: Felipe Anderson e Zaccagni nel tridente con Immobile.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Weah, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Vlahovic, Chiesa. Allenatore: Allegri.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore: Sarri.