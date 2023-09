La Juventus non sbaglia a Empoli: Danilo e Chiesa per restare in scia di Inter e Milan La Juventus ha vinto in casa dell’Empoli con il risultato di 2-0. Bianconeri a braccetto in classifica con il Lecce vittorioso sulla Salernitana 2-0.

A cura di Marco Beltrami

La Juventus ritrova la vittoria a Empoli. 2-0 per la squadra di Allegri allo stadio Castellani con i gol di Danilo e Chiesa, uno per tempo. Prestazione positiva dei bianconeri, che hanno anche sbagliato un rigore con Vlahovic rischiando poco o nulla. La Juve resta così in scia delle due battistrada Inter e Milan a punteggio pieno, con due punti di distacco. A pari punti il sorprendente Lecce che si è sbarazzato della Salernitana 2-0.

Approccio della Juventus molto diverso rispetto a quello della sfida contro il Bologna. La squadra di Allegri ha provato a schiacciare sull'acceleratore sin da subito e non è un caso che sia arrivato il vantaggio in mischia sugli sviluppi di un corner da parte di Danilo. Troppo leggero l'Empoli che ha rischiato anche di andare sotto di due gol quando Gatti è stato agganciato da Maleh in area: calcio di rigore per Vlahovic che si è fatto ipnotizzare da Berisha.

Il match è rimasto gradevole nel secondo tempo quando la formazione di Zanetti ha provato a fare qualcosa in più. Le palle gol però sono state tutte della Juventus con Chiesa che non ha sfruttato in particolare un assist al bacio di Miretti. Insomma partita in controllo per gli ospiti che però non sono stati abili nel chiuderla subito. Pogba, lanciato in campo a mezz'ora dal termine, con un bel tiro al volo è riuscito a gonfiare la rete ma la sua gioia è stata strozzata in gola da una segnalazione di fuorigioco di Vlahovic, poi confermata dal Var.

Con l'Empoli proteso in avanti alla ricerca del pareggio, ripartenza micidiale della Juventus con Milik che ha lanciato a campo aperto Chiesa. L'ex viola dopo aver superato in velocità Berisha con caparbietà e pur cadendo è riuscito a rialzarsi e a trovare la porta per il definitivo 2-0. Pali nel finale per Milik e Kean

Nell'altra partita della serata a chiudere la domenica della terza giornata, vittoria per 2-0 del Lecce nel derby del Sud contro la Salernitana. Decisivo il gol in apertura di Krstovic che concede il bis dopo quello alla Fiorentina. Poi in cattedra i portieri con Ochoa e Falcone protagonisti. Nel finale Strefezza su rigore ha chiuso i conti. Salentini a quota 7 punti e sorpresa del torneo fino a questo momento.