Petizione contro Cuadrado dai tifosi della Juventus: hanno visto cosa ha fatto nella festa dell’Inter Tifosi della Juventus inferociti con Cuadrado per i festeggiamenti dopo lo Scudetto della seconda stella vinto dall’Inter: lanciata una petizione per chiedere che il giocatore venga rimosso dal J-Museum. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

Tifosi della Juventus inferociti con Juan Cuadrado per i festeggiamenti dopo lo Scudetto della seconda stella vinto dall'Inter: lanciate una petizione per chiedere che il giocatore venga rimosso dal J-Museum. I supporter della squadra bianconera non hanno mandato giù il fatto che il colombiano abbia festeggiato il titolo con i nerazzurri in maniera molto appariscente, lasciandosi andare a qualche saltello al coro "chi non salta bianconero è" intonato dalle migliaia di tifosi che hanno applaudito la squadra campione d'Italia in piazza del Duomo a Milano.

Per questo motivo è stata lanciata subito una petizione online lanciata su Change.org per chiedere che il giocatore colombiano venga rimosso del J-Museum: "Juan Cuadrado, durante i festeggiamenti per lo Scudetto dell'Inter, ha preso parte al coro ‘Chi non salta bianconero è' saltando e di conseguenza ha messo una pietra tombale sulla sua avventura alla Juventus".

In poco più di 24 ore dal lancio, l'appello ha già raccolto quasi 1500 firme.

La petizione per rimuovere Cuadrado dal J-Museum

Il promotore ha proseguito così: "Il gesto è molto grave perché significa non aver rispetto della squadra che ti ha fatto diventare grande. Neanche Antonio Conte, che da molti di noi è considerato un traditore, si è mai permesso di partecipare a un coro o qualsiasi altra cosa contro la Juventus. Io ritengo, e penso di parlare per la stragrande maggioranza del popolo juventino, che qualsiasi riferimento a Juan Cuadrado presente nel J-Museum debba essere rimosso perché non degno di rappresentare la nostra grande e nobile storia".

Insomma, una mobilitazione vera e propria per poter togliere il nome del calciatore dal museo bianconero. Ricordiamo che Cuadrado ha vinto cinque Scudetti, quattro Coppa Italia e due Supercoppa italiana con la maglia della Juventus,

Cuadrado all'Inter dopo il mancato rinnovo con la Juventus

Juan Cuadrado ha festeggiato il suo primo Scudetto con l'Inter dopo essere arrivato in nerazzurro per il mancato rinnovo del contratto con la Vecchia Signora alla fine della scorsa stagione: Beppe Marotta ha pensato che potesse essere il nome giusto per la fascia destra di Simone Inzaghi e subito è riuscito a trovare la quadra per il contratto di un anno.