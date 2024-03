Juventus-Genoa dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita Juventus-Genoa è la partita dell’ora di pranzo che si gioca oggi alle 12:30. Match trasmesso in diretta tv e in streaming su Dazn e sui canali di Sky. Le ultime news sulle probabili formazioni di Allegri e Gilardino. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

La Juventus ospita il Genoa all'Allianz Stadium di Torino. È la partita della 29ª giornata di Serie A che si gioca oggi alle 12:30 e sarà trasmessa in diretta tv e in streaming su Dazn e su Sky.

La sconfitta con il Napoli (1-0) e il pareggio con l'Atalanta (2-2) sono stati una brusca frenata per i bianconeri che in campionato, oltre ad aver lasciato scappare l'Inter verso lo scudetto (grazie anche alla vittoria dei nerazzurri a Bologna), si sono visti sorpassare dal Milan al secondo posto. L'obiettivo è tornare in Champions, ha più volte ribadito Allegri, indicando anche la quota di punti necessaria per raggiungere il traguardo prefissato ("ci mancano ancora 10 punti").

Ecco perché la gara odierna con il Grifone è da vincere a tutti i costi, così da lasciarsi alle spalle anche la delusione delle ultime giornate. Ma non sarà facile: a Torino arriva un avversario scottato da un doppio stop: 2-1 a San Siro contro l'Inter, esito condizionato da un rigore inesistente concesso ai nerazzurri e confermato anche dai filmati del Var (ignorato dall'arbitro, Ayroldi); batosta inattesa in casa (2-3) contro il Monza. A 33 punti (+9 sulla terzultima) la squadra di Gilardino non corre pericoli di essere risucchiata nella bagarre salvezza ma un risultato di prestigio con la Juve è quel che manca per riscattare le due sconfitte. All'andata la sfida di Marassi finì 1-1 e fu scandita da polemiche roventi per la mancata concessione ai bianconeri di un rigore per un fallo di mani palese di Bani.

Quanto alle formazioni, la Juve ritrova in difesa il trio composto da Gatti, Bremer e Danilo. A centrocampo c'è Rabiot. In attacco si ricompone la coppia Vlahovic–Chiesa. Nel Genoa c'è Vazquez che rientra in difesa dopo la squalifica. A centrocampo spazio a Malinovskyi, in avanti ci sono Gudmundsson e Retegui.

Partita: Juventus-Genoa

Dove: Allianz Stadium, Torino

Quando: domenica 17 marzo 2024

Orario: 12:30

Diretta TV: Dazn, Sky

Diretta streaming: Dazn, Sky Go

Competizione: Serie A, 29ª giornata

Dove vedere Juventus-Genoa in diretta Tv

Juventus-Genoa sarà visibile in diretta Tv su Dazn e su Sky, perché rientra le pacchetto di incontri in co-esclusiva. Su Dazn la si potrà vedere collegandosi con una smart tv oppure adattando il televisore con dispositivi come Google Chromecast, Amazon Firestick, console di gioco (Xbox, PlayStation). Commento affidato a Stefano Borghi e Marco Parolo. Su Sky andrà in onda sui canali Sky Sport 1 (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4k (213), Sky Sport (251).

Juventus-Genoa, dove vederla in streaming

La diretta streaming di Juventus-Genoa andrà in onda su Dazn e sarà visibile collegandosi direttamente al sito oppure usufruendo dell'app. Il match sarà disponibile (sempre per abbonati) anche su Sky Go e NOW.

Serie A, le probabili formazioni di Juventus-Genoa

La Juventus si aggrappa alle sue certezze di formazione, a cominciare dalla difesa dove ritrova la linea composta da Gatti, Bremer, Danilo. In attacco Vlahovic rientra dalla squalifica al fianco di Chiesa. Nel Genoa chance per Malinovskyi a centrocampo, in difesa torna Vazquez. Gudmundsson, Retegui intoccabili là davanti.

Juventus (3-5-2): Szczesny, Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, Rabiot, Locatelli, Mckennie, Kostic; Chiesa, Vlahovic. Allenatore: Allegri.

Genoa (3-5-2): Martinez, De Winter, Bani, Vasquez; Spence, Malinovskyi, Badelj, Frendrup, Messias; Gudmundsson, Retegui. Allenatore: Gilardino.