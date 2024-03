Il Monza batte 3-2 il Genoa e vola nella top ten della Serie A: decide un gol di Daniel Maldini A Marassi il Monza si impone per 3-2 sul Genoa. La squadra di Palladino sale al 10° posto. Decide un gol di Daniel Maldini. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A Marassi Genoa e Monza danno vita a una partita splendida, che vincono i brianzoli per 3-2. La squadra di Palladino supera il Torino e si porta al 10° posto. Nel primo tempo i gol di Pessina e Dany Mota, doppio assist di Colpani. Nella ripresa il Genoa rimonta con Gudmundsson e Vitinha. Daniel Maldini risolve l'incontro.

Palladino la partita l'ha preparata bene e nel primo tempo il Genoa ci ha capito poco. Due gol di splendida fattura. C'è sempre lo zampino di Colpani che regala due assist al bacio prima a Pessina e poi a Dany Mota. Il primo con intelligenza segue l'azione e da pochissimi passi batte Martinez, il lussemburghese invece con una girata al volo di rara bellezza fredda il portiere spagnolo. Il Genoa si innervosisce e non poco, non trova la quadra, ma non si disunisce, e non è poco, pure se rischia di subire lo 0-3 quando Colpani con una magia centra l'incrocio dei pali.

Nella ripresa è Gilardino a ribaltare la sua squadra togliendo anche Frendrup. La squadra diventa iper-offensiva e presto arriva il gol che dimezza lo svantaggio. C'è bisogno del VAR per assegnare un rigore per un fallo di mani di Pablo Marì. Gudmundsson e Retegui si portano entrambi sul dischetto, entrambi prendono un pallone tra le mani. Vogliono tirare entrambi. Gilardino si arrabbia. Il rigorista è l'islandese che però stavolta sbaglia. Sulla ribattuta di Di Gregorio però è lesto e insacca, è 1-2.

Il Genoa continua a spingere e trova il gol del pari con una perla di Vitinha, che sterza e con un tiro dal limite dell'area mette il pallone nell'angolino, è 2-2. Parità merita. Palladino la ricambia la partita, mette dentro Valentin Carboni e Daniel Maldini che all'80' propiziano il gol del nuovo vantaggio del Monza. Maldini inizia l'azione, Carboni ci prova da due passi, Martinez è un portento ma sulla deviazione arriva Maldini che non sbaglia. A quel punto è Gilardino che si gioca il tutto per tutto schierando pure Ekuban. Lo schieramento del Genoa è super offensivo, ma il risultato non cambia. Il Monza vince 3-2 e supera il Torino in classifica, ora è decimo. I rossoblu restano al dodicesimo posto