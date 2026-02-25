Juventus-Galatasaray oggi in Champions, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni

Dove vedere Juventus-Galatasaray in diretta TV e streaming su Amazon Prime Video: orario e probabili formazioni della sfida di Champions. I bianconeri di Spalletti a caccia della clamorosa rimonta dopo il 5-2 dell’andata.

La Juventus ha bisogno di risposte positive contro il Galatasaray nel ritorno dei playoff di Champions. La squadra di Spalletti che sta vivendo un momento di crisi, sogna una notte di gloria in Europa per ribaltare il 5-2 dell’andata e interrompere la striscia negativa culminata nella sconfitta interna contro il Como. Servirà una vittoria con 4 gol di scarto alla Juventus che non vince dal 1 febbraio tra campionato e Coppa.

Un match che arriva in un momento difficile anche a livello psicologico, perché i bianconeri sembrano aver perso quella fiducia e quell’identità che sembravano aver acquisito con la cura Spalletti. Troppi i gol incassati, e in modo facile, per una squadra che contro i turchi dovrà essere impeccabile. Un’impresa restituirebbe fiducia alla Juve che poi pochi giorni dopo affronterà la Roma in quello che potrebbe essere uno spareggio in chiave qualificazione Champions. Grande curiosità per le scelte di Spalletti, tra un Yildiz acciaccato e un attacco dove dovrebbe tornare David

Dove vedere Juventus-Galatasaray in TV e streaming

Juventus-Galatasaray non sarà trasmessa in TV in chiaro. La partita decisiva per il cammino in Champions dei bianconeri che si giocherà oggi alle 21:00 si potrà seguire solo in esclusiva su Amazon Prime Video. Questo significa che anche gli abbonati Sky non potranno vedere il match. Diretta su Prime sia su Smart TV, collegandosi all'app della piattaforma, oppure su TV tradizionali grazie ad appositi adattatori. Ovviamente anche per lo streaming esclusiva su Prime, disponibile su dispositivi fissi e portatili. A raccontare il match saranno Piccinini e Ambrosini.

Le probabili formazioni di Juventus-Galatasaray

Luciano Spalletti deve fare i conti con diversi dubbi di formazione per la sfida di Champions contro il Galatasaray. In attacco tengono banco le condizioni di Yildiz, che è a rischio per un problema al polpaccio. Al suo posto potrebbe esserci Boga, con McKennie e Conceiçao. Loro tre potrebbero sostenere David al rientro da titolare. In corsia squalificato Cabal, sostituito da Kostic. Confermato Di Gregorio tra i pali nonostante le ultime incertezze. Nel Gala recuperato Osimhen reduce da un fastidio al ginocchio, con Yilmaz, Akgun e Lang a supporto.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly, Kostic; Locatelli, Thuram; Conceiçao, McKennie, Boga; David. All. Spalletti

GALATASARAY (4-2-3-1): Cakir; Sallai, Sanchez, Bardakci, Jakobs; Sara, Torreira; Yilmaz, Akgun, Lang; Osimhen. All. Okan Buruk