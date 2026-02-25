Calcio
Cosa serve alla Juventus per passare contro il Galatasaray e cosa succede in caso di pareggio al 90′

La squadra di Spalletti ha un solo risultato a disposizione per essere certa di qualificarsi agli ottavi entro i 90 minuti regolamentari: vincere con almeno 4 gol di scarto con il Galatasaray.
A cura di Maurizio De Santis
La Juventus deve compiere un'impresa per ribaltare il 5-2 incassato all'andata col Galatasaray e passare agli ottavi di Champions. I bianconeri devono vincere con 4 gol di scarto (esempio: 4-0, 5-1, 6-2 etc) per essere certi di superare i playoff dei sedicesimi ed entrare nella griglia delle qualificate, dove potrebbero essere abbinata in tabellone al Liverpool o al Tottenham. Un successo con 3 gol di scarto, invece, porterebbe il confronto ai supplementari e (se persiste la parità) ai rigori per decidere chi supera il turno. Con qualsiasi altro esito la Juve sarebbe fuori.

Cosa serve alla Juventus per passare il turno

Il risultato di Istanbul è una montagna da scalare per la Juventus che nel ritorno a Torino ha a disposizione un solo risultato: vincere segnando tanti gol (almeno 4 di differenza) e non subirne perché rendere tutto ancora più complesso. La combinazione di risultati lascia ancora una piccola opportunità: a parità di reti complessive tra andata e ritorno si va ai supplementari e ai calci di rigore (eventuali) per determinare la qualificazione. Quali sono le combinazioni favorevoli ai bianconeri:

  • La Juventus si qualifica agli ottavi se vince con almeno 4 gol di scarto superando il Galatasaray nel punteggio aggregato e accedendo agli ottavi entro i 90 minuti.

Cosa succede in caso di pareggio al 90°

La vittoria con 3 gol di scarto non basta alla Juventus per passare il turno. Nel computo complessivo tra andata e ritorno, infatti, il numero dei gol sarebbe pari e la qualificazione si deciderebbe solo ai supplementari e, in ultima istanza, ai rigori (in caso di parità persistente)

La Juventus è invece eliminata se invece la gara di ritorno termina in pareggio (senza rimontare lo svantaggio di reti acquisito all'andata) o con una vittoria dei bianconeri inferiore a 3 gol di scarto, o con una sconfitta con qualsiasi risultato. A mettersi di traverso sulla strada di una delle inglesi (il Tottenham oppure il Liverpool) sarebbe il Galatasaray che si qualificherebbe grazie al vantaggio accumulato all'andata con quel risultato perentorio.

