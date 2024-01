Juventus-Empoli dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita Juventus-Empoli è la partita della 22ª giornata di Serie A che si gioca oggi alle ore 18:00. Match trasmesso in diretta tv e in streaming in esclusiva su Dazn. Le ultime news sulle formazioni di Allegri e Nicola. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Difendere il primato in classifica conquistato a Lecce. La Juventus che oggi (ore 18, in diretta tv su Dazn) ospita l'Empoli arriva alla 22ª giornata con la determinazione di vincere per mettere pressione ulteriore all'Inter che, reduce dalla vittoria in Supercoppa italiana, recupererà la gara di campionato con l'Atalanta il 28 febbraio prossimo e in questo turno sarà impegnata in trasferta a Firenze.

Il match che attende i bianconeri nasconde insidie, una su tutte la rinnovata fiducia dei toscani che con Davide Nicola in panchina hanno dato una sterzata alla stagione battendo per 3-0 il Monza e accorciando il gap dalla zona salvezza. Per la gara odierna Massimiliano Allegri dovrà fare a meno di Chiesa e Rabiot mentre il tecnico dell'Empoli può contare su un'abbondanza di scelte.

Partita: Juventus-Empoli

Quando si gioca: sabato 27 gennaio 2023

Orario: 18:00

Dove si gioca: Allianz Stadium, Torino

Canale TV: Dazn

Diretta streaming: Dazn, Zona Dazn su Sky

Competizione: Serie A, 22ª giornata

Dove vedere Juventus-Empoli in TV su Sky o DAZN

Juventus-Lecce sarà trasmessa in diretta tv e in esclusiva su Dazn per gli abbonati che potranno assistere alla partita utilizzando una smart tv oppure adattando le tv tradizionali con specifici dispositivi per decodificare il segnale (console per videogiochi, Google Chromecast o Amazon Firestick). Gli abbonati a Sky che hanno attivato l'offerta per Zona Dazn vedranno l'incontro sul canale 214 del network satelittare. A condurre la telecronaca sarà Stefano Borghi che avrà al suo fianco per il commento tecnico Massimo Ambrosini.

Juventus-Empoli, dove vederla in streaming

Juventus-Empoli sarà visibile anche in diretta streaming ma solo su Dazn (e sempre se abbonati) attraverso la app oppure collegandosi direttamente al sito. Non è prevista alcuna messa in onda alternativa su Sky Go oppure NOW poiché il match non rientra nel pacchetto di quelli in co-esclusiva.

Le probabili formazioni di Juventus-Empoli

Né Chiesa né Rabiot prenderanno parte al match che la Juve gioca contro l'Empoli. In attacco sarà Yildiz ad affiancare Vlahovic mentre a centrocampo il posto del francese sarà preso da Miretti. Nicola avrà a disposizione Kovalenko e Baldanzi ma dovrebbero partire dalla panchina. Caputo non ce la fa, spazio in attacco a Cerri e Cambiaghi.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Miretti, Kostic; Yildiz, Vlahovic. Allenatore: Allegri.

EMPOLI (3-5-2): Caprile; Walukiewicz, Ismajli, Luperto; Bereszynski, Marin, Grassi, Żurkowski, Gyasi; Cerri, Cambiaghi. Allenatore: Nicola.