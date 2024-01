La Juve cala il tris a Lecce, sorpasso all’Inter e primato: Vlahovic non si ferma più Una doppietta di Dusan Vlahovic e un gol di Bremer permettono alla Juventus di battere il Lecce e di prendersi il primo posto in classifica, in attesa del recupero dell’Inter. Vittoria fondamentale per la squadra di Allegri. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Vlahovic non si ferma più e la Juventus vola in testa alla classifica. Una doppietta del numero 9 permette alla squadra bianconera di battere il Lecce e di prendersi il primo posto della Serie A, in attesa del recupero dell'Inter. Vittoria fondamentale per la squadra di Allegri, che si è imposta con un netto 3-0 completato da Bremer nel finale.

La primo parte di gara allo stadio Via del Mare è stata molto bella e combattuta, con la Juve che ci ha provato con McKennie mentre i salentini hanno avuto un paio di occasioni non sfruttate con Krstovic. Due statistiche rispettano l'andamento delle due squadre in questa stagione: i bianconeri non hanno subito gol nel primo tempo in 17 delle sue 21 partite, solo il Torino (18) ha fatto meglio; mentre la squadra di D'Aversa non ha trovato il gol nel primo tempo in 16 delle sue 21 partite, peggio hanno fatto solo Empoli (17) e dell'Hellas Verona (17).

L'equilibrio tra le due squadre viene spezzato dall'uomo del momento in casa Juve: Dusan Vlahovic si coordina e manda la palla al volo in rete su cross dalla sinistra di un caparbio Cambiaso, che ha inseguito una ribattuta e ha rimesso in mezzo un pallone morbido sul secondo palo molto invitante.

Il numero 9 bianconero si è ripetuto poco dopo: McKennie colpisce di testa dopo un cross dalla destra e Vlahovic, in posizione regolare, è intervenuto mentre la palla stava entrando in porta. Raddoppio Juventus e gara chiusa.

Vlahovic è il secondo giocatore della Vecchia Signora negli ultimi 50 anni ad andare in doppia cifra di gol in due campionati di Serie A consecutivi prima di compiere 24 anni: il primo è stato Paulo Dybala.

Nel finale è arrivato anche il terzo gol della squadra di Massimiliano Allegri e lo ha firmato Bremer: il difensore brasiliano è saltato più in alto di tutti e ha battuto ancora Falcone sugli sviluppi di un calcio di punizione laterale battuto da Iling Junior.

Con questo risultato la Juventus va a +1 sull'Inter che, impegnata in questi giorni in Supercoppa, recupererà con l'Atalanta tra più di un mese, il 28 febbraio.

Il tabellino di Lecce-Juventus

RETI: 59′ e 68′ Vlahovic, 85′ Bremer.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo (67′ Dorgu); Gonzalez (61′ Blin), Ramadani, Kaba; Oudin (67′ Pierotti), Krstovic (72′ Piccoli), Almqvist (72′ Sansone). A disposizione: Brancolini, Samooja, Venuti, Berisha, Strefezza. Allenatore: Roberto D'Aversa.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso (80′ Alex Sandro), McKennie, Locatelli, Miretti (57′ Weah), Kostic (74′ Iling-Junior); Yildiz (74′ Milik), Vlahovic. A disposizione: Pinsoglio, Perin, Rugani, Nicolussi Caviglia, Nonge Boende. Allenatore: Massimiliano Allegri.

ARBITRO: Daniele Doveri.