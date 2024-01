Davide Nicola tenta l’ennesima impresa salvezza: è ufficialmente il nuovo allenatore dell’Empoli Davide Nicola è il nuovo allenatore dell’Empoli e prende il posto di Aurelio Andreazzoli. Il tecnico piemontese tenterà l’ennesima impresa salvezza dopo quelle ottenute con Crotone e Salernitana. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Davide Nicola riparte dall'Empoli. Ufficiale l'ingaggio dell'ex tecnico della Salernitana sulla panchina dei toscani penultimi in classifica appena davanti ai granata di Pippo Inzaghi. L'ultima immagine di Nicola su una panchina italiana fu proprio in occasione di quel 22 maggio 2022 quando i campani ottennero una miracolosa salvezza in Serie A nonostante la sonora sconfitta all'Arechi per 4-0 da parte di Ribery e compagni. Complice il pareggio 0-0 tra Venezia e Cagliari furono proprio i sardi e retrocedere con la Salernitana che è riuscita nell'impresa.

Il tecnico piemontese proseguì poi la sua esperienza alla Salernitana anche nella passata stagione cominciando dal ritiro ma qualcosa andò storto. L'esonero, poi rientrato e poi nuovamente ufficializzato mise definitivamente fine alla sua incredibile storia d'amore con i granata che poi iniziarono l'era Paulo Sousa. Oggi il futuro di Nicola è l'Empoli che dopo un inizio di stagione altalenante con Paolo Zanetti decisero di affidare la panchina di Aurelio Andreazzoli oggi a sua volta esonerato proprio per far spazio all'allenatore dei miracoli.

Il club toscano ha sottoscritto con Nicola un contratto fino a giugno con opzione in caso di salvezza. Una formula che molte società mettono in atto in questi casi proprio per capire poi come articolare la prossima stagione in caso di salvezza o di retrocessione in Serie B. Nicola troverà una squadra in grande difficoltà che non vince una partita dallo scorso 12 novembre quando i toscani riuscirono nell'impresa di battere 0-1 il Napoli campione d'Italia tra le mura amiche del Maradona. Da quel momento in poi sono arrivate 5 sconfitte e 3 pareggi.

Da non sottovalutare i soli 3 gol messi a segni da dicembre a oggi nelle successive 7 partite. Questa la nota ufficiale dell'Empoli che attraverso un comunicato ha dunque reso noto l'ingaggio del tecnico che proverà l'ennesima impresa salvezza dopo Crotone e Salernitana trovando però una situazione di certo più tranquilla rispetto all'esperienza campana. "L'Empoli comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Davide Nicola. Il tecnico ha firmato un contratto annuale con opzione per un’ulteriore stagione e domani dirigerà il primo allenamento".