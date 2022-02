Davide Nicola è il nuovo allenatore della Salernitana: in caso di salvezza sarà confermato La Salernitana ha ufficializzato il nome del nuovo allenatore: al posto di Colantuono, esonerato, è arrivato Davide Nicola. A lui il compito del miracolo salvezza. Tutti i dettagli dell’accordo.

A cura di Vito Lamorte

La Salernitana sta cerando in tutti i modi di risalire la china dopo la disastrosa prima parte di stagione, sia dal punto di vista tecnico che societario. Dopo l'arrivo di Iervolino al vertice del club granata, la rosa è stata completamente stravolta grazie al lavoro del nuovo direttore sportivo Sabatini e ora la società campana ha deciso di cambiare anche la guida tecnica. Stefano Colantuono è stato esonerato nelle scorse ore e questa mattina è arrivato il comunicato ufficiale: "L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra il Sig. Stefano Colantuono unitamente all’allenatore in seconda Gianfranco Cinello e al match analyst Sandro Antonini. Ringraziandoli per la professionalità profusa la Società augura loro le migliori fortune professionali".

Nelle scorse ore sono stati fatti diversi nomi ma il nuovo tecnico della Salernitana sarà Davide Nicola. Il tecnico di Luserna San Giovanni ha firmato un contratto di tre mesi di contratto con opzione di rinnovo in caso di salvezza: dopo aver raggiunto questo obiettivo con Crotone, Genoa e Torino; all'ex difensore viene chiesta la stessa impresa anche con il club di Salerno. La società granata ha scelto un allenatore che conosce bene queste situazioni e che possa essere in grado di riuscire alla squadra in vista di un finale di campionato che non è ancora scontato.

Davide Nicola dirigerà il suo primo allenamento con la Salernitana alle ore 15, quando conoscerà la sua nuova squadra e inizierà il suo lavoro con il suo nuovo club. La società campana ha deciso di cambiare adesso per cercare di dare una scossa alla squadra e a tutto l'ambiente, ma già da diverso tempo erano evidenti le distanze e le divergenze di vedute tra la dirigenza e lo staff tecnico. I granata nei prossimi due turni giocheranno allo stadio Arechi: sabato prossimo arriva il Milan capolista mentre la settimana successiva a Salerno sarà di scena il Bologna.

Leggi anche Il primo acquisto dalla Salernitana è Antonio Pio Iervolino, il nipote del nuovo presidente

Due gare difficili, per motivi diversi, che potranno dire tanto sul cammino del prossimo futuro dei granata, soprattuto dopo che la Corte Sportiva d’Appello della FIGC ha accolto il ricorso contro lo 0-3 a tavolino ed il -1 in classifica per la gara contro l’Udinese: ora il club del neopresidente Iervolino è a 13 punti in classifica ma con due gare da recuperare, visto che c'è anche Salernitana-Venezia su cui deve ancora esprimersi il Giudice Sportivo.