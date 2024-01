Zurkowski abbatte il Monza con una tripletta: l’Empoli incamera punti salvezza pesanti La prima tripletta in carriera di Szymon Zurkowski dà la vittoria per 3-0 all’Empoli contro il Monza: meglio di così non poteva partire la nuova gestione tecnica di Davide Nicola, subentrato lunedì scorso all’esonerato Andreazzoli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

L'Empoli ha battuto 3-0 il Monza grazie a una tripletta di Szymon Zurkowski. In virtù di questa vittoria – che inaugura nel miglior modo possibile la nuova gestione tecnica di Davide Nicola, che lunedì scorso ha preso il posto dell'esonerato Andreazzoli – la squadra toscana fa un bel balzo in avanti nei bassifondi della classifica, portandosi a 16 punti, a due lunghezze da Cagliari e Udinese quartultime, entrambe battute in questo turno. Quanto al Monza, i brianzoli vedono stoppate le loro ambizioni di scalare la parte sinistra della graduatoria, restando in undicesima piazza a quota 25 punti.

Nicola ribalta l'Empoli, proponendo un 3-5-2 in cui Cerri – arrivato solo da un paio di giorni in prestito dal Cagliari e il cui riscatto sarà obbligatorio in caso di salvezza – affianca Cambiaghi in attacco. In retroguardia il tecnico torinese vara una difesa a tre in cui davanti a Caprile giostrano Ismajli, Walukiewicz e Luperto, con Bereszynski e Gyasi esterni a tutta fascia. Palladino non si discosta dal suo abituale 3-4-2-1, con Colpani e Mota a sostegno della punta centrale Colombo.

Il Monza fa la partita nei primi minuti, ma dura poco, visto che è l'Empoli a rendersi pericoloso dapprima con Gyasi e poi a passare in vantaggio al 13′ con Zurkowski, che colpisce col destro al volo un pallone che si era impennato dopo la respinta di Pablo Marì. La reazione degli ospiti è veemente e i toscani restano schiacciati nella propria metà campo. Alla mezzora una conclusione di Gagliardini dalla distanza sfiora l'incrocio dei pali. Tuttavia sono i padroni di casa a raddoppiare, ancora con Zurkowski: il 26enne centrocampista polacco ribadisce di testa in rete una miracolosa respinta di Sorrentino – che sostituisce ancora l'infortunato Di Gregorio – sulla conclusione di Cerri da sotto misura.

Nel secondo tempo il Monza prova ancora a rimettere in sesto la partita e c'è bisogno del miglior Caprile al 55′ per sventare il colpo di testa da distanza ravvicinata di Dany Mota. Da lì i brianzoli non riescono tuttavia a rendersi più pericolosi ed è ancora lo scatenato Zurkowski a mettere a segno la personale tripletta al 73′, insaccando alle spalle di Sorrentino una ribattuta di Caldirola su tiro del neoentrato Shpendi. È la resa per il Monza, che incassa la seconda sconfitta consecutiva dopo quella interna con l'Inter, mentre Empoli si gode il clamoroso effetto Nicola: la squadra toscana è apparsa subito trasformata.