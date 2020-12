Solo due club sono rimasti imbattuti finora nei cinque maggiori campionati europei. E sono in Italia. Si tratta del Milan e della Juventus, le uniche squadre che hanno ancora a zero la casella delle sconfitte dopo tredici giornate di campionato. Rossoneri in vetta alla classifica di Serie A con 31 punti (9 vittorie, 4 pareggi), bianconeri terzi a quota 27 (7 vittorie, 6 pareggi).

Anche l'ultimo turno ha confermato la tendenza: la squadra di Pioli ha battuto in trasferta il Sassuolo, lo ha fatto nonostante le assenze pesanti in attacco (mancavano Ibrahimovic e Rebic) e grazie a un avvio di gara micidiale. Perché micidiale è stata la rete siglata da Leao (poco più di 6 secondi, nuovo record in Serie A) e altrettanto la prestazione che nel complesso ha premiato ancora una volta il lavoro dell'allenatore. Note positive sono arrivate anche dalla formazione di Pirlo: a Parma ha benificiato del ‘solito' Cristiano Ronaldo, trascinatore con una doppietta (33 reti nell'anno solare in Italia). CR7 appare in forma smagliante, come mostrato dalla rete realizzata di testa, con un stacco da terra pazzesco e sovrastando i difensori avversari.

Nessuno ha fatto meglio di loro come si evince dal confronto con le graduatorie degli altri tornei più importanti. In Premier League è il Liverpool di Klopp la formazione che ha perso meno partite (1) assieme al Manchester City di Guardiola (2) ma con un divario netto tra Reds e Citizens. Nella Liga Atletico Madrid e Villarreal (1) sono le meno battute in Spagna rispetto a Real Sociedad e Real Madrid (3) oppure Barcellona (4). In Ligue 1 il predominio di Lione e Lille (1 ko a testa) tiene a distanza il Paris Saint-Germain terzo (4 sconfitte) nel torneo francese. In Germania nemmeno la corazzata Bayern Monaco è riuscita a restare imbattuta: 1 lo stop assieme al Bayer Leverkusen, al Lipsia e al Wolfsburg che – complice qualche pareggio di troppo, ben 6 – è sesto.