Cristiano Ronaldo segna un record dopo l'altro. Neanche il tempo di aggiornare le classiche dopo il primo gol al Parma in cui è letteralmente volato in cielo per raccogliere l'assist di Morata, il portoghese ha realizzato un'altra rete che lo proietta nella storia della Serie A. L'ex Real Madrid è stato infatti capace di mettere a segno una doppietta al ‘Tardini' che gli ha permesso di entrare nella speciale classifica dei marcatori di Serie A capace di segnare il maggior numero di gol in un anno solare. Cristiano Ronaldo ha infatti prima eguagliato il record di 32 marcature di Stefano Nyers, per poi superarlo ed eguagliare invece Omar Sivori con 33 al terzo posto. In stagione CR7 ha messo a segno invece 16 gol.

Sembra essere davvero difficile che il portoghese nell'ultima partita riesca a segnare otto reti per raggiungere la prima posizione di Felice Placido Borel. Mentre è più probabile che possa riuscire a raggiungere Nordhal con 36. Gli basterebbe mettere a segno una tripletta, cosa non sempre semplice che per lui potrebbe essere un gioco da ragazzi. Cristiano Ronaldo sta anche portando avanti una lotta a distanza per la vetta della classifica europea dei migliori marcatori in un anno solare. Al momento al primo posto c'è proprio il portoghese con 33 seguito da Lewandowski a 32.

Oltre ad aver raggiunto il podio nella classifica marcatori in un anno solare della Serie A, Cristiano Ronaldo sta lottando a distanza anche con Robert Lewandowski per il titolo di attaccante più prolifico in un anno solare. In questo momento il portoghese guida con 33 marcature con il polacco che segue a quota 32. Nella top 5 attuale anche Ciro Immobile che si trova al terzo posto con 26 gol seguito da Haaland e Salah appaiati a quota 23 reti.

L'interista Lukaku e Ibrahimovic del Milan al settimo e ottavo posto rispettivamente con 21 e 20 gol. Per Cristiano Ronaldo, sarebbe comunque una soddisfazione quella di riuscire a battere Robert Lewandowski dopo che il polacco è riuscito a soffiargli il The Best FIFA 2020.