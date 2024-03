Il Cesena torna in Serie B sei anni dopo il fallimento: promosso con quattro giornate di anticipo

video suggerito

Il Cesena può finalmente festeggiare: dopo sei anni è arrivata la promozione aritmetica in Serie B grazie alla vittoria sul Pescara arrivata a soli tre minuti dalla fine. Il gol Di Edoardo Pierozzi all'87' ha fatto esplodere di gioia il Manuzzi che aspettava soltanto questo momento da 6 anni.

Il finale non poteva essere così bello, con la promozione che è arrivata alla fine di una partita tirata e complicata ma soprattutto davanti al pubblico di casa. Ci sarebbero state altre cinque possibili occasioni per festeggiare in caso di passo falso, ma il Cesena ha archiviato l'obiettivo nel modo in cui tutti sognavano.

Per la società è la fine di un vero e proprio calvario cominciato il 16 luglio 2018, quando in seguito al fallimento la squadra è stata costretta a ripartire dai dilettanti. Un colpo durissimo per un club abituato a ben altri ambienti, finito in Serie D dove ha praticamente dominato nel primo anno: più difficili gli anni in C per il Cavalluccio che dopo sei anni può tornare a respirare l'aria del campionato cadetto.

Con 14 punti di vantaggio e 4 partite da giocare è bastato l'1-0 contro il Pescara per avere la certezza aritmetica della promozione, Il grande artefice è stato Mimmo Toscano, un allenatore che di certo non è nuovo a questo tipo di imprese: è la quarta volta nel corso della sua carriera che si ritrova a portare una squadra dalla Serie C alla Serie B, diventando ormai uno specialista in questo salto di qualità.

Il Cesena deve tanto a lui, ai suoi metodi di lavoro severi che da oltre due anni guidano la rosa, migliorata dopo il suo approdo grazie anche alle ottime doti di motivatore. E dopo aver perso ai play-off alla prima occasione è riuscito a centrare la promozione diretta al secondo tentativo: Toscano ha fatto affidamento sul gruppo coronato dai talenti Cristian Shpendi (gemello di Stiven, in forza all'Empoli, Francesconi e la grande sorpresa Berti che dal prossimo anno dovranno affrontare la sfida della Serie B.