La vittoria sulla Lazio ha avvicinato la Juventus al nono scudetto consecutivo. La squadra di Maurizio Sarri ha vinto lo scontro diretto portando a 8 i punti di distacco sulla seconda della classe Inter e tagliando fuori i capitolini. I bianconeri nel match contro la formazione di Simone Inzaghi hanno fatto registrare un record storico: per la prima volta infatti la Juventus ha segnato almeno due gol nell'undicesima partita di fila in Serie A.

Juventus da record, contro la Lazio ha segnato almeno due gol per l'undicesima partita di fila

La Juventus è il terzo miglior attacco della Serie A con 72 reti alle spalle dell'irraggiungibile Atalanta, a quota 94, e dell'Inter che ha segnato due gol in più. I bianconeri comunque stanno dimostrando di avere una buona media realizzativa, e anche contro la Lazio sono riusciti a segnare due gol. La doppietta di Cristiano Ronaldo, su rigore e con un tocco semplice semplice su assist di Dybala, ha permesso alla squadra di Sarri da far registrare un record storico. La Juventus infatti è riuscita a segnare almeno due reti nel massimo campionato di Serie A per l'undicesima partita di fila. Nella sua lunga storia la Vecchia Signora non era mai riuscita a fare meglio.

La Juventus ha iniziato a segnare due gol a partita, prima della sospensione del campionato per il lockdown, in occasione del match di campionato contro il Brescia vinto 2-0. Da lì in poi, i bianconeri hanno proseguito il trend contro Spal, Inter, Bologna, Lecce, Genoa, Torino, Milan, Atalanta, Sassuolo e infine Lazio. Un fattore dunque per la squadra di Sarri che nonostante qualche gol di troppo incassato rispetto alle ultime stagioni (i bianconeri hanno comunque la migliori difesa del torneo alla pari con l’Inter), hanno dimostrato di avere un ottimo feeling con il gol, trascinati anche dal solito Cristiano Ronaldo.