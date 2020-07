In Juventus-Lazio, Cristiano Ronaldo ha vissuto l'ennesima serata da record della sua eccezionale carriera. Doppietta per raggiungere i 30 gol stagionali in Serie A, in un super testa a testa con Ciro Immobile, e 50a marcatura complessiva nel terzo dei maggiori campionati del mondo dopo quello inglese e spagnolo, un risultato che nessuno aveva ottenuto in precedenza. "Ci siamo quasi ragazzi", ha commentato su Instagram il campione portoghese, che vede il suo secondo scudetto con la Juventus, con la ciliegina sulla torta che sarebbe rappresentata dalla possibilità di battere il primato di Higuain, di 36 reti in campionato.

Cristiano Ronaldo, le parole dopo Juventus-Lazio

Cristiano Ronaldo a suon di gol si è preso la vetta della classifica dei marcatori della Serie A che condivide con Ciro Immobile. La gioia per la doppietta in Juventus-Lazio però passa in secondo piano rispetto a quella per la vittoria che avvicina i bianconeri allo scudetto. Ai microfoni di Sky infatti CR7 ha dichiarato: "I record sono sempre importanti. Ma l’importante sono le vittorie, non i record individuali. C’è un grande lavoro dietro. Era una partita molto difficile contro una squadra che sta facendo un buon campionato: sapevamo di avere una grande occasione, l’importante era la vittoria anche se potevamo fare più gol".

Cristiano Ronaldo e il record di gol di Higuain

Impossibile però non pensare, a quattro giornate dal termine, alla possibilità di raggiungere e magari battere il record di gol in una singola stagione di Serie A di Gonzalo Higuain. Al portoghese che ha raggiunto quota 30, mancato sei reti: "Sarebbe bello batterlo ma non è una cosa a cui penso. Mi importa solo aiutare la squadra a vincere. Pronti per la Champions? Dobbiamo migliorare sempre, ma ora pensiamo al campionato. Mancano ancora quattro partite. Sappiamo che se vinciamo due partite vinciamo il campionato".