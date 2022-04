Chi va in finale di Coppa Italia tra Juventus e Fiorentina con la regola del gol in trasferta: i risultati Juventus-Fiorentina è il ritorno della semifinale di Coppa Italia che si gioca questa sera all’Allianz Stadium di Torino. All’andata i bianconeri hanno vinto 0-1 a Firenze, ecco quali sono le combinazioni di risultati che possono qualificare la squadra di Allegri o di Italiano.

La Juve ospita la Fiorentina a Torino nella semifinale di ritorno della Coppa Italia: si parte dal risultato di 0–1 dell’andata.

All'Allianz Stadium di Torino questa sera (ore 21) la Juventus affronta la Fiorentina nel ritorno della semifinale di Coppa Italia (diretta tv su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity). La squadra di Massimiliano Allegri parte dal successo dell'andata (0-1) ottenuto al 92° grazie a un'autorete realizzata da Venuti: è un risultato che le dà un buon vantaggio per ottenere la qualificazione alla finale dove affronterà la qualificata dell'altra semifinale, Inter-Milan. Le basta, infatti, lo 0-0 per passare il turno e può beneficiare del peso della rete segnata in trasferta (in questa edizione della Coppa Italia è ancora in vigore il vecchio regolamento).

La formazione di Vincenzo Italiano è una della più in forma e pericolose del momento: nonostante l'addio di Vlahovic (ex di turno, è stato ceduto a gennaio proprio ai bianconeri) è riuscita a trovare nuovi equilibri con Cabral in attacco, decisivo nella vittoria in campionato contro il Napoli. Strada obbligata per i toscani che per essere certi della qualificazione devono vincere con almeno due gol di scarto.

Juve-Fiorentina, chi passa con la nuova regola dei gol fuori casa

Il regolamento attuale della Coppa Italia è molto chiaro e, a parità di gol, assegna un peso maggiore al numero di reti realizzate in trasferta. È l'ultima volta che il torneo si avvale di questa norma mentre a partire dalla prossima edizione si uniformerà alle nuove prescrizioni della Uefa che ha già introdotto le modifiche in atto in Champions League, in Europa League e in Conference League: i gol fuori casa non valgono più doppio ma hanno un valore solo numerico e a passare il turno è la squadra che ne segna di più nel computo dei due incontri. Ecco perché la stessa Juventus non può dirsi del tutto al sicuro e rischia l'eliminazione in caso di vittoria con determinati risultati da parte della Fiorentina.

Juve-Fiorentina, chi si qualifica in finale di Coppa Italia: risultati e combinazioni

La vittoria per 0-1 della Juventus al "Franchi" di Firenze lascia ai bianconeri la possibilità di beneficiare di ben due risultati su tre per qualificarsi in finale: vittoria o pareggio con qualsiasi risultato. Quanto alla Fiorentina, non ha altre opportunità che vincere e farlo con almeno due gol di scarto oppure con una sola rete di scarto a partire dal 2-1. Questo perché in Coppa Italia vale ancora la "vecchia" regola del valore doppio per i gol realizzati in trasferta. In caso di successo per 0-1 si andrà ai tempi supplementari e si batteranno i calci di rigore se il risultato non cambierà. Di seguito i risultati e le diverse combinazioni per il passaggio del turno:

– Juve in finale se vince o pareggia con qualsiasi risultato

– Fiorentina in finale se vince con 2 reti di scarto (2-0, 3-1) o con una rete di scarto a partire dal 2-1

– In caso di vittoria della Fiorentina per 0-1 si andrà ai supplementari ed eventualmente ai calci di rigore.