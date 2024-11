Juve decimata dagli infortuni: quasi tutto il mercato di Giuntoli è finito almeno una volta in infermeria

video suggerito

Quasi tutti gli acquisti della Juventus fatti in estate da Cristiano Giuntoli sono finiti almeno una volta in infermeria dall'inizio della stagione 2024/2025. Una vera maledizione si è abbattuta sulla rosa a disposizione di Thiago Motta che sin da subito si è trovato in difficoltà. L'ultimo della serie è stato Cabal che ritornerà a Torino con la consapevolezza che probabilmente la sua stagione sarà terminata per via di un serio problema al legamento crociato anteriore con la nazionale della Colombia. Ai nuovi arrivati finiti ai box va chiaramente aggiunto anche Bremer.

Sin dal principio Thiago Motta ha infatti dovuto fare i conti con gli infortunati, specie coloro i quali si sono aggregati alla Juventus nella faraonica campagna acquisti di Giuntoli. Il primo della serie è stato Khephren Thuram per una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia per entrambi subito dopo la partita col Como. Successivamente è toccato a Francisco Conceicao che a inizio settembre ha subito una lesione dei muscoli peronieri della gamba destra restando fermo per alcune settimane. Stesso destino anche per altri protagonisti dei bianconeri.

C'era grande attesa infatti per il ritorno in campo di Teun Koopmeiners che aveva iniziato la stagione a rilento per via di una condizione fisica da recuperare. Ebbene dopo aver messo finalmente piedi in campo, l'olandese è stato fermato da un grave infortunio alla costola nel corso della partita contro il Lipsia in Champions. Ha giocato contro il Cagliari in campionato l'ex Atalanta prima di fermarsi definitivamente. Proprio contro i tedeschi contemporaneamente si è poi infortunato anche Nico Gonzalez – ancora fuori – a causa di una lesione del retto femorale della coscia destra.

Solo due giocatori acquistati in estate hanno evitato infortuni

Finita? Neanche per sogno. Sempre nella sfida contro il Lipsia si infortuna gravemente Bremer – anche se non è un nuovo acquisto – lasciando la Juventus senza il suo perno in difesa. Ma quando i guai sembravano finiti, ecco che un altro elemento della campagna acquisti di Giuntoli finisce in infermeria: Douglas Luiz. Impiegato inizialmente poco da Motta anche per via di una condizione fisica non ottimale, il brasiliano è ancora oggi fuori per un fastidio muscolare alla coscia sinistra che però hanno escluso lesioni ma che lo costringono ancora a stare fuori.

In ultimo c'è Cabal, giocatore imprescindibile per le rotazioni di Motta proprio a seguito dell'infortunio di Bremer. Oltre al colombiano tra gli ultimi acquisti di Giuntoli infortunati c'è anche Vasilije Adzic fuori ancora per un problema muscolare alla coscia destra. Ben 7 acquisti su 9 incerottati in questo inizio di stagione. Di fatto la sfortuna ha evitato di colpire solo Di Gregorio e Kalulu degli acquisti estivi.