Cabal infortunato con la Colombia, si teme un lungo stop: per la Juventus è ancora allarme difesa Infortunio al ginocchio durante l’allenamento con la nazionale colombiana. Per Juan Cabal l’avventura con la propria nazionale è già finita e rientrerà a Torino. La Juventus è in ansia, si potrebbe trattare di un lungo stop per un altro difensore: per Thiago Motta è costante emergenza, a gennaio serviranno rinforzi. Salgono le quotazioni di Skriniar. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Nuovo infortunio, in difesa. La Juventus ha ricevuto il comunicato ufficiale della Nazionale colombiana che ha ufficializzato lo stop per Juan David Cabal, uno dei giovani virgulti bianconeri che aveva stupito positivamente ad inizio di stagione e al quale Thiago Motta si è già rivolto ripetutamente per far fronte all'allarme difesa che oramai è fisso sul rosso e non cessa a frenare. Ora si teme un lungo stop: "Ha subito un infortunio al ginocchio che gli impedisce di essere in grado di affrontare gli impegni menzionati".

L'infortunio di Cabal con la Colombia, il comunicato ufficiale

"Lo staff tecnico della Nazionale Colombiana informa che il giocatore Juan David Cabal, della Juventus (ITA), non potrà continuare a concentrarsi per le partite contro Uruguay ed Ecuador, corrispondenti alle date 11 e 12 delle Qualificazioni ai Mondiali FIFA 2026. Questo perché, durante l'allenamento di ieri, ha subito un infortunio al ginocchio che gli impedisce di essere in grado di affrontare gli impegni menzionati. L'allenatore, il suo staff tecnico e il gruppo di giocatori augurano a Juan David una pronta guarigione e il suo ritorno all'attività sportiva". Dunque, per la Juventus il danno oltre la beffa: oltre ad aver fatto compiere al giocatore il viaggio d'Oltreoceano, per rispondere alla convocazione della propria Nazionale, ora deve rientrare alla base bianconera, senza aver potuto mettere un piede in campo, col morale a terra e in attesa di capire cosa diranno i prossimi esami strumentali.

L'allarme difesa alla Juventus, per Thiago Motta è continua emergenza

Non c'è pace in casa Juventus, malgrado quella bianconera sia attualmente in campionato di gran lunga la più solida e meno perforata con soli 7 gol subiti in 12 partite. Tuttavia, Thiago Motta non ha mai potuto schierare il reparto con i migliori a disposizione, tra costanti infortuni, scelte tecniche e turnover. Il primo a "saltare" nella lista dei titolari è stato Bremer che ha chiuso la propria stagione anzitempo per il brutto infortunio del legamento. Poi, i problemi con Danilo che ha fatto tantissima panchina e sta faticando a ritrovare la forma migliore, con la Juventus che ha ripiegato sui giovani, come Savona, Rahoui e – appunto – Cabal e sui neo arrivati, il milanista Kalulu. Trovando fino a questo momento l'alchimia giusta per far bene, anche con qualche scricchiolio importante, ma che non può durare per tutto l'arco dell'anno tra Coppe e campionato.

La soluzione per gennaio, il mercato e l'idea Skriniar dal PSG

Ed è per questo che la Juventus è alla finestra del mercato invernale soprattutto per scorgere eventuali soluzioni utili per rimpinguare un reparto in costante difficoltà con alcuni giocatori già individuati. Giuntoli avrebbe non a caso messo gli occhi su Milan Skriniar: l'ex Inter sta trascorrendo uno dei periodi peggiori in carriera a Parigi. Nel PSG di Luis Enrique è oramai stato messo ai margini del progetto tecnico e una soluzione alternativa sarebbe più che gradita. Resta il nodo stipendio da risolvere (guadagna uno sproposito, 9 milioni più bonus) e la formula dell'eventuale trasferimento.