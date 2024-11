video suggerito

Giuntoli si sbottona su Skriniar alla Juventus: “Vediamo che succede, il difensore è una priorità” La priorità della Juventus per gennaio è quella di rinforzarsi con un difensore centrale. Giuntoli non chiude all’arrivo di Skriniar, pronto a rientrare in Italia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

Il mercato di gennaio è già un tema in casa Juventus, soprattutto dopo i numeri preoccupanti registrati dalla difesa nelle ultime uscite. Dopo l'infortunio di Bremer tutto il reparto ha perso brillantezza e per questo fra due mesi i bianconeri interverranno alla ricerca di un profilo da regalare a Thiago Motta. Fra i nomi più caldi c'è quello di Milan Skriniar, finito ai margini del progetto al PSG, ma per il momento si tratta solo di voci che comunque Cristiano Giuntoli non ha smentito categoricamente.

Lo slovacco tornerebbe volentieri in Serie A (dove ha già vestito la maglia dell'Inter) e su questo il direttore sportivo della Juventus esce allo scoperto. La priorità assoluta è quella di intervenire sul mercato per prendere un difensore centrale e fra le tante alternative l'ex nerazzurro sarebbe tra i più graditi.

Skriniar alla Juve, Giuntoli fa il punto della situazione

Prima della partita contro l'Udinese l'ex dirigente del Napoli ha parlato anche del mercato a microfoni di DAZN, segnalando una priorità assoluta per rendere competitiva la Juve in vista della seconda metà della stagione: "La priorità? Un difensore centrale". Dunque non il vice-Vlahovic, come si pensava, ma un nuovo innesto della difesa per aiutare tutto il reparto dopo l'infortunio di Bremer che ha cambiato tutto.

Il pensiero va ovviamente a Skriniar, un nome circolato più volte all'interno degli ambienti bianconeri. Lo slovacco ha perso la sua centralità al PSG con Luis Enrique, è insoddisfatto e valuterebbe volentieri nuove opzioni per poter giocare con più continuità. Giuntoli non si sbilancia tanto, ma non smentisce neanche l'interessamento della Juve: "In questo momento è prematuro parlare di mercato perché le cose a gennaio cambiano continuamente, quindi non ci stiamo muovendo. Siamo alla finestra e vediamo che succede".