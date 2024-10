video suggerito

Il crollo difensivo della Juve dopo l’infortunio di Bremer: il dato allarmante dell’ultimo mese Dal 2 ottobre, data dell’infortunio di Bremer, a oggi, la Juventus pare aver perso ogni certezza in difesa. In un mese il reparto arretrato dei bianconeri è crollato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

La Juventus ha subito 6 gol in 3 giorni anche se ne ha realizzati altrettanti. Il dato offensivo forse è l'unico che può far sorridere Thiago Motta che al contrario ora vede però la sua difesa crollare. L'infortunio di Bremer che ha rimediato la rottura del legamento crociato durante la partita di Champions con il Lipsia ha tolto ogni certezza ai bianconeri. Il 2-2 maturato contro il Parma mette a nudo il disagio della retroguardia dovuto proprio all'assenza del brasiliano. Kalulu al momento sembra essere l'unica certezza di Motta anche se il francese ha mostrato qualche incertezza ultimamente forse anche per via dell'assenza dello stesso Bremer.

Gatti e Danilo sono gli unici difensori centrali, numericamente, da affiancare a Kalulu senza dimenticare Cabal che però Motta considera a tutti gli effetti un terzino sinistro. I numeri, tanto cari ai bianconeri a inizio stagione, testimoniano oggi quanto sia pesata dal punto di vista difensivo l'assenza di Bremer per questa Juventus. In campionato infatti i bianconeri non avevano mai subito gol nelle prime 6 giornate con il brasiliano in campo. L'unica rete subita con l'ex Torino ancora a disposizione Motta l'ha subita in Champions nella prima giornata contro il PSV che trovò solo nel finale il gol del definitivo 3-1. Dal ko di Bremer la Juventus di fatto ha lasciato la sua porta inviolata solo una volta in 6 partite totali.

Bremer, tra i più bersagliati in questo momento dai tifosi bianconeri.

In questo dato inseriamo anche la sfida contro il Lipsia dato che Bremer è uscito per infortunio dopo 7 minuti e la Juventus ha subito 2 gol dai tedeschi dopo l'uscita del brasiliano. Contro la Lazio, lo scorso 19 ottobre, l'ultima partita dei bianconeri senza subire gol. Per il resto da quel maledetto 2 ottobre la Vecchia Signora senza Bremer ha subito 3 gol in Champions – l'altro nel ko contro lo Stoccarda – e ben 7 in campionato (1-1 col Cagliari, 4-4 con l'Inter e 2-2 col Parma) per un totale di 10 nelle 6 partite giocate. Una media di più di un gol a partita subito che di certo non può far dormire sonni tranquilli a Motta.

Solo l'attacco può far sorridere Thiago Motta in questo momento

Di contro c'è appunto il rendimento dell'attacco, non tanto nelle prestazioni dei singoli, quanto per quelle di squadra. I bianconeri infatti, sempre considerando come tempistica l'infortunio di Bremer, hanno realizzato da quel momento 11 gol in 6 partite che bilanciano, se vogliamo, il dato delle reti subite. Bisognerà trovare il giusto equilibrio allora, come ha spiegato Cambiaso dopo la partita col Parma: "Siamo sotto la media, non va assolutamente bene". Ma bisogna agire in fretta perché in campionato il Napoli è già avanti a +7…