Danilo può lasciare presto la Juve: da pupillo di Allegri ora è una seconda scelta di Thiago Motta Danilo potrebbe lasciare la Juventus a fine anno. Sul difensore, pupillo di Allegri fino allo scorso anno, ci sarebbero già gli interessi dell’Arabia. In bianconero oggi ha perso la fascia da capitano e la titolarità. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

L'avventura di Danilo alla Juventus potrebbe essere arrivata alla fine. Dopo cinque anni in bianconero il brasiliano potrebbe clamorosamente decidere di lasciare la Vecchia Signora a fine stagione. Il difensore ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2025 e al suo interno c'è anche una clausola per il rinnovo automatico fino al 2026 nel caso in cui dovesse giocare almeno la metà delle partita. Un po' come accaduto con Alex Sandro due stagioni fa. Ebbene Danilo potrebbe decidere di eliminare quella clausola proprio per decidere liberamente il suo futuro.

Secondo l'esperto di mercato Fabrizio Romano, l'ex Manchester City pare proprio prossimo a lasciare la Juventus il prossimo anno. Non è chiaro se a partire da gennaio 2025 o a fine stagione, ma sicuramente sul giocatore pare si siano mossi subito i club sauditi per chiedere informazioni al giocatori. Contatti col suo entourage per capire la fattibilità dell'operazione e le intenzioni del giocatori per un eventuale trasferimento in Arabia. Di fatto Danilo è passato da capitano e titolare inamovibile di Allegri a seconda scelta di Thiago Motta nella sua Juventus.

Danilo in azione contro lo Stoccarda.

Pupillo del tecnico livornese fino allo scorso anno il quale ha sempre elogiato la professionalità e la serietà del difensore brasiliano, oggi Danilo non ha più certezze alla Juve. Ha perso il posto da titolare in difesa e anche la fascia da capitano passata sul braccio di Gatti. Thiago Motta aveva già fatto presagire a inizio stagione che qualcosa sarebbe mai cambiato ma in pochi pensavano che fin da subito il nuovo allenatore della Vecchia Signora potesse mettere in panchina colui il quale era stato il capitano della Juventus fino a pochi mesi prima del suo arrivo.

L'Arabia Saudita a 33 anni e un futuro incerto per Danilo

Il futuro dunque potrebbe essere l'Arabia per trovare, a 33 anni, gli stimoli giusti da cui poter ripartire. Di certo non si può dire che il brasiliano stia vivendo un momento positivo dato che era stato anche protagonista in negativo contro lo Stoccarda in Champions. Sicuramente la condizione attuale potrebbe non permettergli di esprimersi ai livelli alti che ha sempre mostrato in campo. Thiago Motta ha anche puntato su una linea più green dove forse in questa Juventus giocatori come lui oggi non riescono più a trovare troppo spazio.