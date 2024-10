video suggerito

Koopmeiners ha una costola incrinata e il suo infortunio agita la Juve: non riusciva a respirare Teun Koopmeiners avrebbe rimediato un infortunio più serio del previsto per via di una costola incrinata. Tutto è accaduto dopo una botta subita contro il Lipsia. Nella gara col Cagliari faceva fatica a respirare. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

44 CONDIVISIONI condividi chiudi

La Juventus esce con le ossa rotta dalla settimana di Champions e campionato che ha preceduto la sosta delle Nazionali. Oltre al bruttissimo infortunio di Bremer, che ha chiuso la sua stagione con i bianconeri, si è aggiunto anche Nico Gonzalez per un guaio muscolare e in ultimo Teun Koopmeiners. Il centrocampista olandese è uscito al termine del primo tempo della sfida contro il Cagliari per un problema al fianco. Un colpo subito proprio in occasione della sfida europea che i bianconeri hanno poi vinto in rimonta con un uomo in meno in casa del Lipsia.

Ma quello che pareva essere solo un trauma si è tramutato invece in qualcosa di più. Secondo quanto scrive Repubblica infatti, Koopmeiners avrebbe una costola incrinata, conseguenza di uno scontro di gioco avuto proprio a Lipsia, in Champions. Secondo il quotidiano, nella partita contro il Cagliari il giocatore ha cominciato ad accusare dolori al costato e dopo circa 30 minuti ha iniziato a far fatica a respirare, tant’è che nell’intervallo Thiago Motta l'ha sostituito con Fagioli. Gli esami hanno poi evidenziato l’incrinatura della costola che l'ha portato anche a dare forfait in Nazionale.

Koopmeiners in azione contro il Cagliari.

Un problema non di poco conto dato che la costola è una parte molto delicata e i tempi di recupero sono sempre molto incerti. Sicuramente la sosta concede a Koopmeiners un margine importante per evitare di restare fuori per diverse partite. La Juventus al rientro dalla sosta Nazionali sarà chiamata ad affrontare subito la Lazio il 19 ottobre allo Stadium prima della sfida, sempre in casa, contro lo Stoccarda in Champions. Per una settimana che si concluderà poi domenica 27 con la super sfide dei bianconeri contro l'Inter campione d'Italia al Meazza alle ore 18.

L'infortunio di Koopmeiners può cambiare i piani di Thiago Motta nell'undici titolare

Koopmeiners ha iniziato la sua stagione alla Juventus con una preparazione quasi tutta da recuperare. Arrivato negli ultimi giorni di mercato dopo un lungo inseguimento, l'olandese si è poi subito allineato al gruppo allenato da Motta finendo spesso tra i titolari. A Lipsia ha giocato una buona partita purtroppo culminata con l'infortunio. Se non dovesse recuperare al suo posto potrebbe giocare uno tra Yildiz e Fagioli, oppure Douglas Luiz. Ora però è prematuro parlare di tempi di recupero dato che l'infortunio alla costola è spesso molto imprevedibile e necessita solo di riposo.