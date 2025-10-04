Serie A
Juric e il recupero completo di Lookman: “Ha ritrovato già tutto, gli manca solo una piccola cosa”

Ivan Juric si gode l’ottima Atalanta vista contro il Como al di là del risultato, un semplice 1-1: “Forse la miglior partita da quando sono qui, orgoglioso di tutti i miei ragazzi”. Poi su Lookman, partito titolare: “Se ritrova la sua brillantezza, siamo ancora più competitivi”
Immagine

Ivan Juric si prodiga in applausi e complimenti per tutti i suoi giocatori nello spettacolare 1-1 che l'Atalanta ha ottenuto contro il Como. Per il tecnico della Dea, una delle migliori gare fin qui disputate a cavallo degli impegni europei e della pausa che torna utile per recuperare i tantissimi infortunati. In attesa del miglior Lookman, partito nell'11 titolare e che Juric ha elogiato, spiegando a che punto sia il recupero dell'attaccante: "Molto bene, ha fatto vedere di avere già tutto. Oggi gli è mancata solo una piccola cosa, il gol".

Juric su Lookman: "Se Ademola ritrova brillantezza, siamo ancora più completi"

"Sono soddisfatto e orgoglioso di come abbiamo affrontato questa gara, di tutti i ragazzi. Il percorso è quello giusto. Su Ademola devo dire che l'ho visto davvero bene, ha dimostrato di aver ritrovato già tutto, tranne una piccola cosa che gli è mancata questa sera: il gol. Se Lookman ritroverà la brillantezza e Scamacca tornerà disponibile, con i cambi giusti potremo diventare una squadra ancora più completa". Così Ivan Juric ha definitivamente archiviato il tormentone di fine estate e inizio stagione che vedeva il braccio di ferro tra Lookman e il club. Elogi che arrivano dopo una prestazione importante, dove l'attaccante ha mostrato la ritrovata intesa con i compagni, tra fraseggi e assist che ha aumentato la qualità offensiva dell'Atalanta. Dando continuità al pensiero dell'ad Luca Percassi che era arrivato alla viglia del match contro il Como: "Siamo soddisfatti del lavoro fatto da Juric, pronti a fare sempre il massimo. Lookman? Nulla da dire, è un professionista".

Juric elogia tutti, applausi per i giovani Bernasconi e Ahanor: "Straordinari"

La soddisfazione di Juric è poi allargata a tutti i suoi ragazzi che hanno tenuto testa ad un avversario che sa come si sta in campo: "Tutti sappiamo come gioca il Como… ma questa è stata la miglior partita della mia gestione, soprattutto considerando la fatica accumulata dopo la Champions e le tante assenze. I ragazzi hanno fatto una gara di grande intensità: Ahanor e Bernasconi hanno disputato una partita straordinaria. Non era facile affrontare un avversario come Nico Paz, che ha fatto una gara eccezionale"

