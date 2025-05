Juan Jesus infuriato con i tifosi dell’Inter dopo lo Scudetto del Napoli: “Accettate le sconfitte”

video suggerito

A cura di Fabrizio Rinelli

A quasi 48 ore dal fischio finale di Napoli-Cagliari che ha dato lo Scudetto ai partenopei si continua a parlare del futuro di Antonio Conte ma anche di un titolo che gli azzurri sono riusciti a strappare all'Inter. I nerazzurri, favoriti su tutto sin da inizio stagione insieme alla Juventus – che però è uscita quasi subito dalla lotta al titolo – dopo aver perso Supercoppa e Coppa Italia hanno detto addio anche allo Scudetto in attesa che la grande festa possa scoppiare con la vittoria della Champions League il prossimo 31 maggio contro il PSG. Ma per il tricolore c'è tanto rammarico.

Durante la trasmissione ‘Pressing', di cui è opinionista fisso, il giornalista Fabrizio Biasin ha fatto intendere che lo Scudetto appena vinto dal Napoli in realtà lo avesse perso l'Inter. Una considerazione che non ha gradito il difensore Juan Jesus il quale proprio a quel post che riportava la risposta di Biasin ha risposto: "Ora dici tutto senza piangere Biasin". Un commento che evidentemente ha generato una marea di reazioni da parte dei tifosi dell'Inter che, come scrive il difensore su Instagram, "sono stati fuori luogo". E così risponde a tono dal suo profilo.

I festeggiamenti di Juan Jesus e il Napoli dopo lo Scudetto vinto.

Ciò che aveva scritto Juan Jesus, ex nerazzurro, su Biasin, evidentemente non è piaciuto a molti tifosi dell'Inter che lo hanno accusato di non essere riconoscente nei confronti del suo vecchio club. Ecco perché il brasiliano ha deciso di dire la sua con un lungo post su una story: "A tutti i tifosi interisti che mi stanno scrivendo, e alcuni anche con toni fuori luogo, chiarisco subito: il mio commento ("ora dillo senza piangere" riferito alla frase "lo scudetto lo ha perso l'Inter" ndr) era rivolto a un giornalista, punto" sottolinea il difensore che poi prosegue ancora.

La story di Juan Jesus sui social.

Il post di Juan Jesus sul suo account Instagram

"Non accetto che si manchi di rispetto al nostro percorso e alle nostre vittorie. Ho sempre portato rispetto all’Inter, anche dopo tutto quello che è successo l’anno scorso (il caso Acerbi ndr). Ho fatto il mio dovere fino all’ultimo giorno e non ho mai sputato nel piatto in cui ho mangiato. Ma attenzione: il rispetto deve essere reciproco. Nel mio commento non c’è nessun attacco alla squadra e chi legge altro lo fa in malafede per creare polemica. Non permetto a nessuno di mettermi in bocca parole che non ho detto. Siate onesti e lucidi quando leggete. Io rispetto tutti, imparate anche ad accettare le sconfitte".