Juan Izquierdo è morto, lutto nel calcio: il difensore del Nacional fu colpito da un malore in campo Juan Izquierdo è morto a 27 anni la scorsa notte a San Paolo, in Brasile. Solo cinque giorni fa il difensore del Nacional era stato ricoverato d’urgenza dopo aver accusato malore in campo durante la partita di Coppa Libertadores. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Juan Izquierdo è morto a 27 anni la scorsa notte a San Paolo, in Brasile. Solo cinque giorni fa era stato ricoverato d'urgenza dopo aver accusato malore in campo durante la partita di Coppa Libertadoresgiocata giovedì contro i padroni di casa del San Paolo. Ad annunciarlo è stato il Nacional, squadra uruguaiana dove militava il difensore. Fin dal primo momento le condizioni di Izquierdo erano apparsi gravi. Il giocatore è crollato improvvisamente a terra colpito da un problema cardiaco. La corsa all'ospedale, il ricovero, e oggi la notizia della sua morte.

"Con il dolore più profondo e l'impatto nei nostri cuori, la National Football Club annuncia la morte del nostro amato giocatore Juan Izquierdo. Esprimiamo le nostre più sincere condoglianze alla sua famiglia, agli amici, ai colleghi e ai parenti. Tutto il Nacional piange la sua irreparabile perdita. RIP. Juan, sarai con noi per sempre". Questa la nota del Nacional sui social. La partita fu subito sospesa e poi portata a termine nonostante quanto accaduto, e vinta per 2-0 dai brasiliani che hanno ottenuto poi la qualificazione ai quarti di finale della competizione.

Cos'è accaduto in campo nella notte tra il 22 e il 23 agosto quando Izquierdo ha accusato il malore

Dopo l'annuncio della sua morte, in questo momento sui social sono tantissimi i messaggi di club e calciatori rivolti alla famiglia, ai compagni di squadra e al Nacional per questo dolore immenso. Parole, frasi e messaggi di sostegno. Quanto accaduto in campo nella notte tra il 22 e 23 agosto aveva subito fatto pensare al peggio. Izquierdo a palla lontana ha iniziato a perdere l'equilibrio finendo poi per terra. Immediato il soccorso dei propri compagni di squadra e di quelli del San Paolo per capire cosa stesse accadendo in attesa dell'intervento dei sanitari.

Il bollettino medico degli ultimi giorni parlava di "quadro neurologico critico"

Nei giorni successivi al malore Izquierdo non ha dato segni di miglioramento. Il bollettino del 26 agosto dell'ospedale di San Paolo definiva la sua situazione come critica. Oggi la notizia della sua morte che ha sconvolto l'intero mondo del calcio e l'intero universo del Nacional.