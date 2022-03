Jordi Alba centrato in pieno, reagisce malissimo: putiferio in campo e gioco interrotto Brutto episodio nel finale di Galatasaray-Barcellona di Europa League, quando Jordi Alba ha reagito in malo modo alle intemperanze dei tifosi turchi.

A cura di Marco Beltrami

Entusiasmo alle stelle in casa Barcellona. L'ennesima conferma di quanto la cura Xavi stia funzionando è arrivata in Europa League, con il prezioso successo in casa del Galatasaray che ha consentito ai blaugrana di approdare ai quarti di finale. Il giovane tecnico che ha raccolto l'eredità di Koeman, giovando degli acquisti invernali, continua a convincere e l'atmosfera in tutto l'ambiente è improntata all'ottimismo. A proposito di ambienti, non era facile uscire con un successo, da quello caldissimo dei turchi, ma Aubameyang e compagni ci sono riusciti confermandosi tra i principali candidati al successo finale.

Come spesso accade quando si gioca in casa del Galatasaray, la partita è stata intensa e vibrante, anche in virtù dell'equilibrio dopo lo 0-0 dell'andata. Il gol dei padroni di casa, segnato da Marcao poteva complicare ulteriormente i piani del Barcellona, che è riuscito invece con grande carattere prima a pareggiare col gioiellino Pedri e poi a mettere la freccia con il neoacquisto Aubameyang. Finale accesissimo con i giallorossi alla ricerca del gol che avrebbe spinto il match ai supplementari e gli ospiti concentrati sul non commettere passi falsi.

Non sono mancati i momenti di tensione, con il pubblico che si è lasciato andare anche a gesti tutt'altro che edificanti. In occasione di una rimessa laterale a favore del Barcellona, è partito un fitto lancio di oggetti da parte dei sostenitori turchi. Sul terreno di gioco è arrivato di tutto: oggetti, bottiglie di plastica, bicchieri e dunque anche bevande. Un vero e proprio parapiglia, e a pagarne in primis le conseguenze è stato uno dei senatori blaugrana ovvero Jordi Alba.

L'esterno spagnolo addetto alla rimessa è stato colpito da un oggetto, e per questo ha avuto uno scatto d'ira. Giratosi verso gli spalti, ha calciato violentemente il pallone proprio in quella direzione. Una reazione assolutamente da evitare, che ha incendiato ulteriormente gli animi, scatenando il putiferio. Se i tifosi di casa hanno intensificato le proteste e il lancio, in campo i giocatori del Galatasaray hanno accerchiato Alba chiedendo provvedimenti al direttore di gara. Momenti concitati, con l'arbitro costretto a fermare il gioco per diversi minuti anche per permettere la rimozione degli oggetti lanciati dagli spalti. Jordi Alba se l'è cavata con un cartellino giallo e alla fine ha potuto festeggiare con i compagni il passaggio del turno.