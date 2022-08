John Elkann vede l’Inter favorita e parla degli scudetti della Juve: “Ne abbiamo vinti 38” Il presidente di Exor John Elkann, a Villar Perosa in occasione della partita Juventus-Juventus Under 23, ha dichiarato che i bianconeri hanno vinto 38 scudetti, tra questi ci sono anche i due cancellati dopo Calciopoli.

A cura di Alessio Morra

A Villar Perosa sono legate numerose pagine di storia della Juventus. Lì i bianconeri hanno giocato per decenni l'ultima partita prima dell'inizio del campionato. La squadra dei grandi sfidava la primavera. Un match molto sentito da tutto l'ambiente, non per il valore tecnico, ma perché lì c'è sempre stato un grande clima di festa e hanno regalato perle alcuni dei più grandi campioni che ha avuto la Juve. A causa della pandemia negli ultimi due anni l'happening di Villar Perosa non si è tenuto, quest'anno sono scese in campo la Juventus e l'Under 23. Presente anche John Elkann, che ha rilasciato una serie di dichiarazioni. Il presidente Exor ha parlato della Juve di oggi e di ieri e ha rivendicato gli scudetti che la Juventus ha perso dopo Calciopoli.

La Juventus nelle ultime due stagioni ha chiuso il campionato al quarto posto, nelle nove annate precedenti ha sempre vinto lo scudetto, oltre a un mare di trofei. Questi risultati restano e sono sotto gli occhi di tutti, risultati ottenuti grazie al gran lavoro dei dirigenti e dei grandi campioni in rosa: "C’è stato un decennio eccezionale sotto la presidenza di Andrea e non dobbiamo dimenticare che in questi cento anni abbiamo conquistato tutti i trofei disponibili a livello di club e la Juventus è la squadra che nel mondo ha avuto in rosa più campioni del mondo di tutte le altre squadre. Questo è sicuramente un fatto di grandissimo orgoglio per il passato. Soprattutto grande stimolo per conquistare un futuro all’altezza di questo passato".

Ma parlando della storia della Juventus, nell'intervista a Sky, Elkann ha ribadito che la Juventus ha conquistato 38 scudetti. Un numero che crea sempre delle polemiche. Perché ufficialmente sono 36 i titoli dei bianconeri, la differenza è fatta dai due campionati vinti sul campo ma che poi sono stati cancellati da Calciopoli: "Iniziamo un anno importante, l’anno del centenario della nostra famiglia con la Juventus. Un centenario fatto di successi. Nella sua storia la Juventus ha vinto 38 scudetti con la squadra maschile e 5 titoli con la squadra femminile, oltre ad aver vinto tutti i trofei a livello di club".

Angel Di Maria è uno dei nuovi acquisti della Juventus.

Parole che sicuramente produrranno delle polemiche, Elkann ha esaltato Di Maria: "Darà tantissimo alla Juventus e al calcio italiano", e ha anche parlato delle rivali per lo scudetto: "Dobbiamo stare attenti in Serie A, l’Inter è la favorita, è una squadra robusta, forte e ben strutturata per quest’anno e non dimentichiamo Milan e Roma che hanno fatto un grande lavoro. L’importante è essere consapevoli che la Serie A è difficile. A livello europeo ci troviamo squadre che si sono rafforzate molto".