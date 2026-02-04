Joan Garcia esce dal campo per abbracciare Araujo con la palla in mano: svista clamorosa

Non solo la gioia per la qualificazione in semifinale di Coppa del Re, ma anche quella per il ritorno alla "normalità" per Ronald Araujo. Il Barcellona ha celebrato il difensore tornato titolare dopo 4 mesi di assenza per i famosi problemi di salute mentale. La voglia di far sentire affetto e incoraggiamento al compagno di squadra uruguaiano ha giocato un brutto scherzo però al portiere dei catalani Joan Garcia, protagonista di una leggerezza che sarebbe potuta costare cara.

La gaffe di Joan Garcia su Ronald Araujo

Nel finale del primo tempo del confronto contro l'Albacete, la sorprendente squadra capace di eliminare anche il Real Madrid ha provato a sfruttare un lancio lungo. L'attaccante della squadra di casa si è lanciato in profondità ma ha trovato pane per i suoi denti: proprio Araujo con grande fisicità ha difeso il pallone facilitando poi l'uscita del suo portiere che lo ha bloccato a terra. Un intervento perfetto che avrebbe permesso al Barcellona di ripartire dalla propria retroguardia. Proprio per questo l'estremo difensore ha voluto sottolineare la giocata difensiva di Ronald.

Garcia porta il pallone fuori e regala un calcio d'angolo

Con il pallone sotto braccio, Joan Garcia ha superato la linea di fondo per andare a complimentarsi con Araujo: mano sulla testa e parole di apprezzamento per il sudamericano aiutato anche a sollevarsi dal terreno di gioco. Una gaffe clamorosa perché Garcia non si è reso conto che il pallone era a tutti gli effetti ancora in gioco, ed è stato lui di fatto a trasportarlo fuori. L'arbitro Martínez Munuera basito si è accorto del tutto e ha fischiato il calcio d'angolo per gli ospiti. Incredulo Joan Garcia che non ha potuto fare altro, come tutto il Barcellona, che prendere atto della decisione.

Forse il portiere è stato tratto in inganno dal contatto tra l'attaccante dell'Albacete e Ronald Araujo: pensava probabilmente che l'arbitro avesse fischiato un fallo, cosa non avvenuta. Fortunatamente per il Barcellona che era avanti 1-0, l'angolo non ha avuto sviluppi e il risultato a fine primo tempo è rimasto invariato. Nel post-gara, grande soddisfazione comunque per Joan Garcia e forse anche un sospiro di sollievo: "Siamo davvero felici per Araujo. Dal suo ritorno, ha lavorato sodo e ha dimostrato grande desiderio. Volevamo che iniziasse e facesse una grande prestazione, ha fatto esattamente questo e l'ha fatto con un gol".