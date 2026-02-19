Jagiellonia-Fiorentina, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e probabili formazioni

Jagiellonia-Fiorentina è l’andata dei playoff di Conference League che si gioca oggi alle 21 a Bialystok, città polacca che si trova a circa 200 km da Varsavia. Diretta TV su Sky e su NOW.

Jagiellonia–Fiorentina è la partita di andata dei playoff di Conference League che si gioca oggi alle 21 a Bialystok, città polacca che si trova a circa 200 km da Varsavia, vicino ai confini con Bielorussia e Lituania. Ad accompagnare a Viola ci saranno anche 350 tifosi che non si sono lasciati spaventare dalla distanza (circa 1800 km) né dalle ore di viaggio per seguire la squadra in questa lunga trasferta. Il ritorno è previsto per giovedì 26 febbraio al Franchi ma alle 18:45.

La Fiorentina arriva alla sfida di coppa emotivamente carica per la vittoria ottenuta in campionato a Como. Successo, che complici i risultati delle dirette concorrenti, non è bastato ancora per staccarsi dalla zona retrocessione (è terzultima). Ecco perché, con ogni probabilità, il tecnico Vanoli opterà per una sorta di turnover ragionato: nel prossimo turno di Serie A affronta il Pisa, un match da vincere a tutti i costi in chiave salvezza. Situazione opposta per i polacchi, che sono al comando della Ekstraklasa (la massima divisione del campionato polacco).

Dove vedere Jagiellonia-Fiorentina in tv e in streaming

L'andata dei playoff tra Jagiellonia e Fiorentina sarà visibile in esclusiva e in chiaro (per gli abbonati) sui canali Sky Sport 1 (numero 201) e Sky Sport (252). La gara sarà trasmessa anche in diretta streaming attraverso Sky Go oppure sintonizzandosi su NOW (previo pagamento del pass sport). La telecronaca dell'incontro è affidata a Massimo Marianella che ha al suo fianco Lorenzo Minotti per il commento tecnico. Inviata a bordocampo: Vanessa Leonardi.

Le probabili formazioni di Jagiellonia-Fiorentina

Vanoli cambia qualcosa nella Fiorentina che, al netto dell'impegno europeo, ha come priorità risalire in fretta in campionato. Ecco perché Dodò e Kean dovrebbero essere risparmiati in vista del Pisa. Fermi anche De Gea e Solomon: infortunio a una mano per il primo, influenzato il secondo. Di seguito le formazioni:

JAGIELLONIA (4-2-3-1): Abramowicz; Wdowik, Pelmard, B. Vital, Wojtuszek; Mazurek, Romanczuk; Nahuel Leiva, Pozo, Bazdar; Rallis. Allenatore: Siemieniec.

FIORENTINA (4-3-3): Lezzerini; Fortini, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Fabbian, Mandragora, Ndour; Harrison, Piccoli, Fazzini. Allenatore: Vanoli.