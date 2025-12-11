Italiano esalta il Bologna ma poi pensa alla Juve: “Servivano 7-8 allenamenti per prepararla non uno”

La doppietta di Bernardeschi e quella sensazione di aver visto forse il Bologna migliore da quando siede sulla panchina degli emiliani. Vincenzo Italiano gongola nel vedere la sua squadra giocare un calcio così intenso, armonioso e determinato. L'ha visto fare a Castro e compagni per 90 minuti in Spagna contro un Celta Vigo che era reduce dalla vittoria sul Real Madrid in Liga. L'iniziale svantaggio non ha infatti abbattuto un Bologna che ha rialzato la testa e avrebbe meritato come minimo il pareggio forse già al termine del primo tempo.

Ma ciò che conta è il risultato e di questo Italiano ne è consapevole: "La squadra si è espressa in maniera eccezionale, la partita più bella da quando sono a Bologna, poi abbiamo giocato contro una squadra che aveva vinto contro il Real Madrid e per questo li ringrazio perché mi avevano promesso un regalo per il mio compleanno". Ma è tempo di pensare subito a domenica e alla partita contro la Juventus: "Mi servivano 7-8 allenamenti per prepararla, ne avrà a disposizione solo uno".

L’esultanza di Bernardeschi con Castro.

Le trasferte europee sono belle ed esaltanti ma a volte i lunghi spostamenti possono portare a giocare partite importanti come questa senza avere la possibilità di preparare nulla. Il Bologna di fatto, come spiegato da Italiano, avrà le ore contate per rimettersi in campo e pensare alla Juventus di Spalletti: "Domani riposeremo perché arriveremo tardissimo, sabato andremo al centro sportivo con un allenamento da fare per una partita che andava preparata in 7-8 allenamenti contro una squadra fortissima come la Juve – spiega Italiano che poi aggiunge -. I giocatori però sono maturati anche a preparare le partite in maniera così veloce".

Italiano sarà chiamato a una prova di forza importante e potrà fare affidamento anche su un Federico Bernardeschi ritrovato, incisivo, finalmente decisivo e che forse contro la sua ex squadra vorrà togliersi anche lo sfizio di togliersi qualche sassolino. Dipenderà se Italiano vorrà riproporlo titolare ma sta di fatto che contro la Juve il Bologna avrà bisogno di tutti contro i bianconeri galvanizzati dall'ultimo successo in Champions ma vogliosi di riscatto dopo il ko di Napoli.