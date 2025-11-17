Calcio
video suggerito
video suggerito

Italia Under20 strapazzata dalla Germania, seconda sconfitta consecutiva: batosta in amichevole

Anche l’Italia Under20 di Nunziata non passa un bel momento: gli Azzurrini hanno subito una sconfitta cocente contro la Germania che li ha battuti per 5-0.
Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora
A cura di Ada Cotugno
0 CONDIVISIONI
Immagine

Dopo la figuraccia dell'Italia contro la Norvegia anche l'Under 20 vive il suo giorno peggiore: la squadra allenata da Carmine Nunziata ha perso per 5-0 nell'amichevole giocata con i pari età della Germania, una batosta pesantissima che fa riflettere sul futuro del gruppo reduce già dall'eliminazione ai Mondiali per mano degli Stati Uniti.

È stata una gara a senso unico e per fortuna in ballo non c'era nulla, ma la pesantissima sconfitta evidenzia tutti i limiti della Nazionale che non è riuscita a fare il salto qualità nel momento decisivo e che non sta vivendo un buon momento nelle settimane successive all'eliminazione ai Mondiali in Cile dove si è fermata agli ottavi di finale.

Italia U20 deludente contro la Germania

È la seconda sconfitta consecutiva in gare non ufficiali per gli Azzurrini che tornano dalla Spagna con l'umore a terra e tante cose da rivedere. La Germania Under 20 ha ospitato l'Italia nel suo ritiro spagnolo per un'amichevole di livello che è stata un vero e proprio trionfo per i tedeschi che hanno vinto per 5-0. Una settimana fa era arrivato il KO contro il Portogallo in una partita molto combattuta, ma questa volta è stato diverso perché la manita degli avversari lascia poco spazio a ogni tipo di analisi.

Leggi anche
Donnarumma non vuole vedere Haaland dopo la sconfitta dell'Italia: "Ci parlerò a Manchester"

Sono test in cui non c'è nulla in ballo, ma che servono al CT Nunziata per calibrare il tiro e aggiustare le lacune che in gare importanti diventano molto evidenti. L'Italia Under20 ha retto per 40 minuti contro i tedeschi e si è sciolta completamente nel secondo tempo. Sulle spalle della squadra pesa ancora l'eliminazione dai Mondiali in Cile: gli Azzurrini avevano superato la fase a girone senza brillare, ma poi sono stati spazzati via agli ottavi di finale dagli Stati Uniti.

Calcio
0 CONDIVISIONI
Immagine
Italia
Se Gattuso non comprende la figura patetica fatta, sappiamo già cosa succederà a marzo
Le possibili avversarie dell’Italia ai playoff per i Mondiali: come funzionano gli spareggi
Il Ct della Norvegia: "Ho chiesto scusa a Gattuso e Buffon per quelle scene selvagge. Hanno capito"
Haaland svela cosa gli ha fatto Mancini: "Mi toccava il sedere... gli ho detto grazie". E ha reagito
Il gesto di Dimarco nel momento in cui l'Italia ha davvero pensato di poter fare 9 gol alla Norvegia
Adani riapre il dissing con Caressa: "Qualcuno lo ha imparato solo sei mesi fa…"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Calcio
api url views