Italia Under20 strapazzata dalla Germania, seconda sconfitta consecutiva: batosta in amichevole

Dopo la figuraccia dell'Italia contro la Norvegia anche l'Under 20 vive il suo giorno peggiore: la squadra allenata da Carmine Nunziata ha perso per 5-0 nell'amichevole giocata con i pari età della Germania, una batosta pesantissima che fa riflettere sul futuro del gruppo reduce già dall'eliminazione ai Mondiali per mano degli Stati Uniti.

È stata una gara a senso unico e per fortuna in ballo non c'era nulla, ma la pesantissima sconfitta evidenzia tutti i limiti della Nazionale che non è riuscita a fare il salto qualità nel momento decisivo e che non sta vivendo un buon momento nelle settimane successive all'eliminazione ai Mondiali in Cile dove si è fermata agli ottavi di finale.

Italia U20 deludente contro la Germania

È la seconda sconfitta consecutiva in gare non ufficiali per gli Azzurrini che tornano dalla Spagna con l'umore a terra e tante cose da rivedere. La Germania Under 20 ha ospitato l'Italia nel suo ritiro spagnolo per un'amichevole di livello che è stata un vero e proprio trionfo per i tedeschi che hanno vinto per 5-0. Una settimana fa era arrivato il KO contro il Portogallo in una partita molto combattuta, ma questa volta è stato diverso perché la manita degli avversari lascia poco spazio a ogni tipo di analisi.

Sono test in cui non c'è nulla in ballo, ma che servono al CT Nunziata per calibrare il tiro e aggiustare le lacune che in gare importanti diventano molto evidenti. L'Italia Under20 ha retto per 40 minuti contro i tedeschi e si è sciolta completamente nel secondo tempo. Sulle spalle della squadra pesa ancora l'eliminazione dai Mondiali in Cile: gli Azzurrini avevano superato la fase a girone senza brillare, ma poi sono stati spazzati via agli ottavi di finale dagli Stati Uniti.