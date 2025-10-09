L’Italia Under 20 è fuori dai Mondiali: sconfitta pesantissima contro gli Stati Uniti agli ottavi

Finisce agli ottavi di finale il cammino dell'Italia Under 20 ai Mondiali in Cile. Gli Stati Uniti vincono per 3-0 e passano ai quarti di finale dopo una partita nera per i ragazzi di Carmine Nunziata che non si sono mai messi in gioco e che sono stati anche accompagnati dalla sfortuna di due pali che avrebbero potuto invertire la rotta nel momento decisivo. La doppietta di Cremaschi e il gol di Tsakiris regalano agli americani il passaggio al turno successivo dove affronteranno la vincente tra Marocco e Corea del Sud , sancendo l'eliminazione degli Azzurrini.

Eliminazione desolante per l'Italia U20

È arrivata la batosta più dura per i ragazzi di Nunziata che sono costretti a salutare il Cile a un passo dai quarti di finale. L'avventura si interrompe con il 3-0 subito dagli Stati Uniti, un risultato netto e meritatissimo che lascia gli Azzurrini con l'amaro in bocca. L'Italia non ha un brutto approccio alla partita ma improvvisamente lascia tutto nelle mani degli avversari che al 15′ sugli sviluppi di un corner segnano il vantaggio con Cremaschi: è il primo colpo del KO che cambia le carte in tavola e ci propone una partita diversa, tutta a stelle e strisce.

La Nazionale smette di giocare e stacca la spina senza neanche provare a reagire. Nel secondo tempo cala mentalmente e fisicamente, così tanto che neanche i cambi riescono a dare la spinta giusta: i giocatori perdono troppi palloni importanti e gli Stati Uniti ne approfittano prima con Tsakiris da punizione, aiutato anche da una disattenzione grave della barriera, e poi con la doppietta di Cremaschi in pieno recupero che sigilla il 3-0. Il risultato fa male all'Italia che fin qui aveva vissuto un cammino diverso che si è incrinato con la sconfitta indolore all'ultima del girone contro l'Argentina: dopo la caduta per 1-0 la squadra non si è più rialzata e ha trovato una bruttissima eliminazione agli ottavi di finale.