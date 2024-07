video suggerito

Italia-Ucraina Under 19, dove vederla oggi in TV e streaming: le formazioni della partita a Euro U19 L’Italia stasera affronterà l’Ucraina nel match dell’ultima giornata della fase a gironi degli Europei Under 19. Azzurrini già qualificati per le semifinali e con il primo posto. Si gioca alle 20, diretta su RaiPlay. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

L'Italia Under 19 di Bernardo Corradi chiude oggi il girone A degli Europei di categoria. Gli Azzurrini dopo aver battuto all'esordio la Norvegia (2-1) e poi seccamente l'Irlanda del Nord (3-0) si sono già qualificati per le semifinali e sono anche sicuri del primo posto, che vale la sfida contro una tra Francia, Spagna e Turchia. Oltre alla qualificazione ai Mondiali Under 20 del 2025. L'incontro tra l'Italia e l'Ucraina, attualmente seconda nel raggruppamento, prenderà il via alle ore 20 a Larne, in Irlanda del Nord. L'incontro si potrà seguire su RaiPlay.

Una splendida Italia si è vista nelle prime due giornate con grandi protagonisti Francesco Camarda, che un mesetto fa ha messo il segno sul successo dell'Europeo Under 17, e Kevin Zeroli, entrambi di proprietà del Milan. Determinanti i rossonericosì come Simone Pafundi, in grande spolvero, autore di giocate fantastiche nella prima giornata.

Partita: Italia Under 19-Ucraina Under 19

Quando: domenica 21 luglio 2024

Orario: 20.00

Dove: Inver Park (Larne)

Canale TV: Raiplay

Streaming: Raiplay

Competizione: Europeo Under 19

Italia-Ucraina Europei Under 19, dove vederla in diretta TV

L'ultimo incontro del Girone A degli Europei 2019 tra l'Italia e l'Ucraina sarà visibile in diretta e in chiaro anche in TV, ma per seguirlo davanti a un teleschermo servirà una Smart TV da poter collegare a internet perché la Rai ha deciso di trasmettere la sfida su RaiPlay.

Dove vedere Italia-Ucraina Europei Under 19 in diretta streaming

Dunque anche lo streaming sarà gratuito e tecnicamente in chiaro. Per vedere in streaming Italia-Ucraina degli Europei Under 19 basterà collegarsi sul sito di RaiPlay, oppure basterà collegarsi all'app di RaiPlay, visibile con pc, smartphone, tablet o altri dispositivi portatili.

Europei Under 19, la probabile formazione dell'Italia contro l'Ucraina

ITALIA (4-3-1-2): Marin; Mannini, Mane, Chiarodia, Bartesaghi; Ciammaglichella, Lipani, Di Maggio; Zeroli; Pafundi, Camarda. Ct. Corradi.