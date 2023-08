Italia-Sudafrica femminile ai Mondiali di calcio, dove vederla in TV e streaming: orario e formazioni della partita L’Italia femminile affronta il Sudafrica nell’ultima e decisiva partita del girone G ai Mondiali di calcio 2023. Calcio d’inizio alle 9:00 ora italiana, diretta TV in chiaro su Rai 1 e in streaming gratis su RaiPlay. Per qualificarsi agli ottavi, le azzurre devono vincere o pareggiare e sperare che l’Argentina non vinca con la Svezia.

A cura di Marco Beltrami

Partita decisiva per l'Italia femminile ai Mondiali di Calcio che contro il Sudafrica, ultima partita della fase a gironi, si gioca la qualificazione agli ottavi di finale del campionato mondiale di calcio femminile. La partita è in programma mercoledì 2 agosto alle 9:oo ora italiana a Wellington, Nuova Zelanda, e sarà trasmessa in diretta TV in chiaro su Rai 1 e in streaming gratis su RaiPlay.

Dopo la vittoria all'esordio contro l'Argentina, la Nazionale allenata da Milena Bertolini è stata sconfitta dalla Svezia con il risultato di 5-0: una debacle per le azzurre che ne hanno risentito anche sul piano psicologico. La classifica del gruppo G vede la Svezia prima a 6 punti seguita dall'Italia a 3 e con SudAfrica e Argentina con 1 solo punto: per superare il turno l'Italia dovrà vincere oppure pareggiare e sperare che nell'altra sfida l'Argentina non vinca contro la Svezia. In caso di sconfitta, le Azzurre saranno eliminate.

Le probabili formazioni di Italia-Sudafrica. Bertolini dovrebbe ancora rinunciare a Girelli che finora ha segnato l'unico gol per l'Italia. Reparto offensivo formato da Dragoni, Bonansea, Cantore e Beccari. Schieramento speculare per il Sudafrica.

Dove vedere Italia-Sudafrica in diretta TV sulla Rai: il canale in chiaro

Dove vedere Italia-Sudafrica in TV? La partita dei Mondiali di calcio femminile sarà trasmessa in TV in chiaro su Rai 1 mercoledì 2 agosto alle ore 9 italiane. Alla luce del fuso orario a Wellington saranno le 19.00.

Italia-Sudafrica, dove vederla in streaming gratis

La partita tra Italia e Sudafrica si potrà vedere anche in streaming in maniera gratuita. Basterà collegarsi attraverso dispositivi portatili e computer alla piattaforma RaiPlay. La telecronaca del match sarà della coppia formata da Alla e Morace.

Mondiali femminili 2023, Italia-Sudafrica: le probabili formazioni

Bertolini per la formazione dell'Italia anti-Sudafrica sembra ancora intenzionata a lasciare Girelli in panchina con il trio formato da Cantore, Bonansea e Dragoni alle spalle di Beccari. Schema simile per il Sudafrica con Kgatlana terminale offensivo.

SUDAFRICA (4-2-3-1): Swart; Ramalepe, Mbane, Gamede, Dhlamini, Jane, Motlhalo, Seoposenwe, Magaia, Cesane; Kgatlana

ITALIA (4-2-3-1): Durante; Di Guglielmo, Linari, Salvai, Boattin; Giugliano, Caruso; Cantore, Bonansea, Dragoni; Beccari