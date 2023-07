Disastro Italia contro la Svezia ai Mondiali femminili, per gli ottavi ora non si può più sbagliare Un’Italia difensivamente disastrosa è stata sconfitta dalla Svezia 5-0 e con Girelli in panchina si giocherà il tutto per tutto per la qualificazione agli ottavi contro il Sudafrica.

A cura di Marco Beltrami

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Mondiali di calcio femminile 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Seconda partita da dimenticare per l'Italia ai Mondiali di calcio femminile. La Nazionale azzurra dopo il successo all'esordio sull'Argentina è stata travolta dalla Svezia con il risultati di 5-0. Prestazione disastrosa a livello difensivo per le ragazze di Milena Bertolini contro la terza squadra del ranking FIFA e favoritissima nel girone. Per la qualificazione agli ottavi sarà fondamentale per l'Italia l'ultima partita contro il Sudafrica.

Le azzurre prive della centravanti Girelli match-winner nel primo match, e rimasta in panchina per tutto il match avevano iniziato bene contro le gialloblu. Nessun particolare rischio fino a fine primo tempo, quando in 7′ sono arrivati tre gol. Messa a nudo in modo imbarazzante la difficoltà difensiva della Nazionale sulle palle ferme e in particolare sui calci d'angolo dove la Svezia ha avuto vita facile. Di Ilestedt, Rolfo e Blackstenius le reti a mettere una seria ipoteca sul risultato del match.

L'avvio di ripresa non si è discostato molto da quanto accaduto in precedenza, con la doppietta di Ilestedt (capocannoniere del Mondiale con 3 gol) e il definitivo poker. Le telecamere impietosamente hanno immortalato i confronti tra le giocatrici azzurre, sconsolate per l'incapacità di opporre resistenza alle offensive gialloblu. Serata da dimenticare dunque per le nostre atlete che hanno subito dei gol tutti uguali, incassando anche il pokerissimo di Blomqvist nel recupero.

La classifica dell'Italia ai Mondiali di calcio femminile

La classifica del Girone G dei Mondiali femminili vede l’Italia al secondo posto a quota 3 punti. In vetta c’è la Svezia a punteggio pieno già qualificata agli ottavi. Un punto per Sudafrica e Argentina. Appuntamento al match contro le sudafricane martedì 2 alle ore 9 italiane.

L'Italia si qualifica agli ottavi dei Mondiali femminili di calcio se, le combinazioni

L’Italia dopo la sconfitta contro la Svezia si giocherà la qualificazione agli ottavi dei Mondiali di calcio femminile nell’ultima partita della fase a gironi contro il Sudafrica. La nazionale azzurra con una vittoria sarebbe certa del passaggio al turno ad eliminazione diretta, mentre con un pareggio tutto dipenderà dal confronto tra Svezia e Argentina.

In caso di vittoria delle sudamericane, Italia e Argentina si ritroverebbero a quota 4 a pari punti e in quel caso sarebbe decisiva la differenza reti che vede ora le nostre atlete sfavorite con -4 rispetto all’Albiceleste a -1. Con un’ulteriore parità nel computo della differenza reti si terrebbe conto del maggior numero di gol, e poi a seguire degli scontri diretti, e così via fino al sorteggio. In caso di sconfitta dell’Italia arriverà l’eliminazione con le azzurre scavalcate dal Sudafrica.