Italia-Portogallo oggi finale Europei Under 19, dove vederla in TV e streaming: le formazioni della partita Italia-Portogallo è la finale degli Europei Under 19 del 2023 che si disputano a Malta. Gli Azzurrini proveranno a vincere il titolo nella finale che si giocherà alle ore 21 e sarà trasmessa in TV dalla Rai.

A cura di Alessio Morra

Per la quarta volta nella storia Italia e Portogallo si affronteranno nella finale degli Europei Under 19 di calcio. Gli Azzurrini a Ta Qali dopo aver battuto la Spagna proveranno a vincere il titolo che manca esattamente dal 2003, quando con i gol di Della Rocca e Pazzini l'Italia sconfisse proprio i portoghesi, che a questo giro però paiono nettamente favoriti. Ma la finale è secca. Il match si giocherà domenica 16 luglio e prenderà il via alle ore 21, i diritti TV appartengono alla Rai che trasmetterà l'incontro.

L'Italia è riuscita a qualificarsi per le semifinali con quattro punti in tre partite, poi una straordinaria vittoria per 3-2 in semifinale con la Spagna, stesa dai gol di Vignato, Pisilli e Lipani. Mentre il Portogallo ha battuto 5-0 la Norvegia nell'altra semifinale. I portoghesi sono favoritissimi considerato che nella fase a gironi hanno sconfitto l'Italia per 5-1.

Le probabili formazioni di Italia-Portogallo. Bollini confermerà la formazione che ha battuto la Spagna quindi Kayode, Esposito e Vignato. In mediana Faticanti e Pisilli. 4-2-3-1 per i portoghesi con Borges, Rodrigo e Diogo Prioste alle spalle di Hugo Felix.

Partita: Italia-Portogallo

Quando: domenica 16 luglio 2023

Orario: 21:00

Dove: Ta Qali Stadium, Attard

Diretta TV: Rai Sport

Diretta streaming: raiplay.it

Competizione: Finale Europei Under 19

Dove vedere Italia-Portogallo in diretta TV

La finale degli Europei Under 19 del 2023 in programma a Malta la disputeranno l'Italia e il Portogallo, due squadre che nelle ultime stagioni spesso sono arrivate fino in fondo in questa manifestazione. La partita si disputerà stasera e prenderà il via alle ore 21. I diritti TV sono della Rai che la trasmetterà sul canale 58 e cioè su RaiSport.

Italia-Portogallo dove vederla in streaming

La finale tra Italia e Portogallo si potrà naturale seguire anche in diretta streaming. Il match che designerà la vincente degli Europei Under 19 sarà visibile su raiplay.it.

Europei Under 19, le probabili formazioni di Italia-Portogallo

4-3-3 canonico per la squadra di Bollini che non dovrebbe cambiare nulla. Nel tridente d'attacco Kayode, Esposito e Vignato. A metà campo Pisilli e Faticanti. Hugo Felix l'unica punta del Portogallo, che opta per il 4-2-3-1.

Italia (4-3-3): Mastrantonio; Missori, L. Dellavalle, A. Dellavalle, Regonesi; Pisilli, Faticanti, Hasa; Kayode, Esposito, Vignato. Ct. Bolini.

Portogallo (4-2-3-1): Ribeiro; Marques, Brás, Ribeiro, Esteves; Sá, Da Rocha; Diogo Prioste, Borges, Rodrigo Ribeiro; Hugo Felix. Ct. Peixe.